Confrontos diretos são diferencial nas campanhas de Leão e Vovô

Antes mesmo da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, os 20 times já têm noção de quais equipes serão concorrentes na busca pelos mesmos objetivos. Os dois representantes do Estado na competição, Fortaleza e Ceará sabiam, desde o início, que a luta seria por permanência.

Neste contexto, vencer confrontos diretos contra times que também brigam pela mesma meta é o que tem peso determinante para a classificação, e é exatamente este o diferencial entre tricolores e alvinegros.

O Fortaleza tem aproveitamento superior ao Ceará nas partidas contra os times que estão brigando na segunda metade da tabela, e isso é o que faz o Leão estar mais bem colocado e em situação mais tranquila que o Vovô.

Totalizando 42 pontos, o Tricolor ocupa a 12ª posição, com sete pontos a mais que o Fluminense, primeiro time na zona da degola. Já o Alvinegro, com 36, está em 15º, com um ponto de vantagem para o Z-4. Os seis pontos que separam os dois rivais alencarinos correspondem praticamente à diferença do que cada um somou nos confrontos diretos.

Em 39 pontos que Ceará e Fortaleza disputaram entre si e também contra Botafogo, Cruzeiro, Fluminense, CSA, Chapecoense e Avaí, que estão entre a 14ª e a 20ª colocações, o Tricolor somou 28 pontos, sete a mais que o Alvinegro, que obteve 21 nos confrontos contra exatamente os mesmos adversários.

O objetivo leonino, que já está praticamente sacramentado, tem como principal marca a imposição contra adversários do mesmo porte. Em 13 partidas contra concorrentes diretos, o Fortaleza venceu nove, empatou uma e perdeu três, com aproveitamento de 71,8%. Os dois últimos duelos foram contra Ceará e CSA, no Castelão, que impulsionaram a equipe do técnico Rogério Ceni na tabela.

O bom desempenho em casa também é outro fator determinante. Como mandante, o Fortaleza só perdeu para o Fluminense (1 a 0). Em todos os outros confrontos diretos que realizou em casa, venceu (não contabilizando o Clássico-Rei do primeiro turno, em que o Ceará era o mandante).

Destaque também para a soberania contra os lanternas da competição. Frente ao Avaí, Chapecoense e CSA, os três últimos colocados, o Fortaleza teve 100% de aproveitamento, vencendo todas as partidas que foram realizadas dentro e fora de casa. Somente contra estes adversários, foram 18 pontos conquistados.

Além de somar pontos importantes, o Tricolor garantiu, desta forma, que os adversários ficassem estagnados na tabela, o que acabou sendo determinante para a diminuição de probabilidade de rebaixamento da equipe do Pici.

Contas

Segundo o Departamento de Matemática da UFMG, as chances de rebaixamento caíram para somente 0,083%, enquanto a probabilidade de classificação para a Sul-Americana é de 86,8%.

Já o desempenho do Ceará não chega a ser de um todo ruim, mas poderia ser melhor e é inferior ao do rival. Nos mesmos 13 jogos, foram seis vitórias, três empates e quatro derrotas, com aproveitamento de 53,8%. Os resultados acabaram sendo determinantes para que, restando cinco rodadas para o fim da competição, o Vovô ainda busque a sua permanência na Série A do Brasileiro.

De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Alvinegro de Porangabuçu tem 28% de probabilidade de cair para a Série B. Cenário que poderia ser bem diferente se não tivesse sido derrotado no segundo turno por times como CSA e Chapecoense, duas equipes que já estão virtualmente rebaixadas, além de ter perdido o Clássico-Rei para o Fortaleza.

Além disso, o Ceará também acabou desperdiçando pontos valiosos em casa contra Botafogo e Cruzeiro. Os dois duelos acabaram empatados em 0 a 0, mas o Alvinegro foi amplamente superior em ambos e criou diversas oportunidades para marcar. Entretanto, pecou demais nas finalizações, abusou dos gols perdidos e acabou amargando resultados que não foram positivos.

Três vitórias

Mesmo assim, o Ceará segue dependendo unicamente de si para garantir a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Restando cinco partidas, o Vovô calcula que três vitórias são suficientes para que a vaga seja assegurada. O detalhe é que o Alvinegro realizará exatamente esta quantidade de jogos diante do seu torcedor, contra São Paulo, Athletico-PR e Corinthians.

Além disso, vai fazer um confronto direto contra o Botafogo, na última rodada, em partida que poderá definir o futuro dos dois clubes na competição.

Um fator que gera preocupação dos alvinegros, porém, é a arbitragem. Cientes de que há muita coisa em jogo, os atletas do Ceará sabem que, nesta reta final, precisarão estar preparados para enfrentar todo tipo de adversidade.

"Brigar contra um Cruzeiro, olhando aqui para a nossa tabela, vendo o nosso último jogo, tem Botafogo e Ceará, lá no Rio de Janeiro. Isso nos preocupa um pouco. Lutar contra arbitragem, lutar contra o adversário e lutar contra qualquer dificuldade que nos for imposta. Ou seja, temos que fazer a nossa parte o quanto antes para não depender de arbitragem. Temos que fazer a nossa parte em campo para conseguirmos a pontuação necessária e terminarmos o ano bem", destacou o zagueiro do Vovô, Tiago Alves.

Fortaleza e Ceará voltam a campo no próximo domingo (24), no mesmo horário. Às 19 horas, o Tricolor enfrentará o Internacional, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Já o Alvinegro vai encarar o São Paulo, na Arena Castelão.

Caso vençam suas partidas, os dois times darão importantes passos na busca por seus objetivos, sobretudo pelo fato de haver ainda confrontos diretos entre outros times nesta rodada. No mesmo dia e horário, a Chapecoense enfrenta o já rebaixado Avaí, e no dia seguinte, o CSA recebe o Fluminense, em Maceió.