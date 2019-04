Confira os principais jogos de futebol desta quinta-feira (25)

Confira lista com os principais jogos de futebol realizados nesta quinta-feira (25), no Brasil e exterior. A programação conta com times e horários das partidas:

Campeonato Brasileiro feminino

15h - Vitória/PE x São Francisco/BA

15h - Corinthians x São José/SP

15h - Flamengo x Ferroviária

16h - Foz Cataratas x Audax/SP

Campeonato Brasileiro Feminino A2

15h - Bahia Lusaca x Botafogo/PB

15h - Náutico x Canindé

15h - Cruzeiro/RN x UDA

15h - Atlético/MG x Grêmio

15h - Chapecoense x América/MG

20h - São Raimundo/RR x Porto Velho

Copa da Argentina

20h10 - Union x Barracas Central

Copa do Brasil

19h15 - Londrina x Bahia

21h30 - Santa Cruz x Fluminense

Copa do Brasil Sub-20

16h30 - Vasco x Palmeiras

Copa da Itália

10h45 - Atalanta x Fiorentina

Campeonato Espanhol

14h30 - Sevilla x Rayo Vallecano

15h30 - Real Sociedad x Villareal

16h30 - Getafe x Real Madrid

Libertadores

17h - Zamora x Cerro Porteño

21h - Junior Barranquilla x San Lorenzo

23h - Melgar x Palmeiras

Campeonato Russo

4h - Yenisey Krasnoyarsk x Orenburg

6h30 - Krylya Sovetov Samara x Ural

8h30 - Arsenal Tula x Spartak Moscow