Confira os cenários para o Vovô permanecer na Série A

Após o apito final no Castelão na última quarta-feira e a derrota para o Corinthians por 1 a 0, o clima no Ceará era de desolação, pois não dependia mais de si para permanecer na Série A do Brasileiro. Assim, restava o Vovô secar o Cruzeiro no dia seguinte contra o Grêmio em Porto Alegre para ter um cenário mais favorável para a última rodada, no domingo, ao visitar o Botafogo, às 16 horas, no Nilton Santos.

E o pensamento positivo deu certo, com o Grêmio vencendo o Cruzeiro por 2 a 0, na Arena gremista, gols de Ferreirinha e Pepê, aumentando a agonia cruzeirense.

Com o resultado, o Ceará manteve a diferença de dois pontos de vantagem para o time mineiro - 38 a 36 - e com um maior número de vitórias - 10 a 7. Assim, o Vovô joga por um simples empate contra o Botafogo, na última rodada para se manter na Série A, mesmo o Cruzeiro vencendo o Palmeiras, no Mineirão, também às 16 horas, já que com um hipotético empate em pontos, ambos com 39, o Vovô ficaria com 10 vitórias contra 8 do time celeste.

A verdade é que Ceará e Cruzeiro fazem um duelo particular pela permanência, com ambos em má fase, vivendo jejuns de vitórias.

O Alvinegro não vence há 6 jogos, com 2 empates (São Paulo e Corinthians) e 4 derrotas (Fortaleza, Chapecoense, Flamengo e Corinthians), e a Raposa não vence há 8: são 4 empates (Bahia, Athletico/PR, Atlético/MG e Avaí) e 4 derrotas (Santos, CSA, Vasco e Grêmio);

Além dos jejuns, Ceará e Cruzeiro irão para a rodada final com 3 desfalques cada. Contra o Botafogo, o Vovô terá três baixas por suspensão. João Lucas e Fabinho levaram o terceiro cartão amarelo e desfalcam o Ceará na 38ª rodada. O meia-atacante Lima levou o segundo amarelo durante o jogo contra o Corinthians e também não atua na última rodada.

No time celeste, que perdeu ontem para o Grêmio por 2 a 0, Edilson, Egídio e Ariel Cabral levaram terceiro cartão amarelo e estão fora do jogo diante do Palmeiras no domingo. Egídio ainda levou o vermelho no fim da partida em Porto Alegre.

O adversário do Vovô, o Botafogo, também tem 3 desfalques para domingo: o volante Cícero, o meia Luiz Fernando e o atacante Diego Souza levaram o 3º cartão amarelo na derrota para o Atlético/MG e cumprirão suspensão.

Preparação

O Ceará se reapresentou ontem no Vovozão visando a decisão de domingo contra o Botafogo. Os jogadores que não atuaram contra o Corinthians realizaram atividade em campo, o titulares trabalharam na academia. Lima, expulso contra o Corinthians, também foi a campo.

Thiago Galhardo, foi ausência em Porangabuçu ontem. O meia viajou para o Rio de Janeiro para resolver questões particulares e se junta à delegação na capital fluminense para o jogo de domingo. O atacante Willian Popp não foi relacionado para o duelo contra o Timão e realizou trabalho de fortalecimento na academia.

Juninho Quixadá foi reavaliado e passou por exame de imagem que não evidenciou nenhuma lesão. O meia se queixava de dores no aquecimento antes da partida contra o Corinthians. Ele já está liberado para treinamentos e realiza trabalhos de manutenção na academia do Ceará.

Para domingo, o técnico Argel Fucks, o zagueiro Valdo e o volante William Oliveira retornam de suspensão.