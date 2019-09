Confira horários e jogos desta quarta-feira (25); Rodada tem Série A, Série B e Sul-Americana

Um quarta-feira movimentada deve agitar os apaixonados por futebol. A Série A do Brasileiro retorna aos confrontos no meio de semana. O Ceará é a primeira equipe que entra em campo na competição, junto ao Cruzeiro. As equipes se enfrentam às 19h30, na Arena Castelão. A rodada também reserva emoções na Copa Sul-Americana, onde Corinthians tenta reverter derrotas nas partidas de ida da semifina.

Confira os jogos e horários

Brasileiro Série A

19h30 - Ceará x Cruzeiro (transmissão da Rádio Verdes Mares, Diário do Nordeste Online e Ge.com)

21h30 - São Paulo x Goiás

21h30 - Flamengo x Internacional

21h30 - Bahia x Botafogo

Brasileiro Série B

19h15 - Paraná x Ponte Preta

Brasileiro Sub-20

15h - São Paulo x América/MG

15h - Fluminense x Coritiba

15h - Botafogo x Ponte Preta

15h - Athletico/PR x Chapecoense

15h - Sport x Grêmio

16h - Palmeiras x Corinthians

17h - Atlético/MG x Internacional

Espanhol

14h - Mallorca x Atlético de Madrid

14h - Leganés x Athletic Bilbao

15h - Valencia x Getafe

16h - Real Madrid x Osasuna

Francês

14h - Amiens x Bordeaux

14h - Brest x Lyon

14h - Lille x Strasbourg

14h - Montpellier x Nîmes

14h - Nantes x Rennes

14h - Saint-Étienne x Metz

14h - Toulouse x Angers

16h - PSG x Reims

Italiano

14h - Roma x Atalanta

16h - Fiorentina x Sampdoria

16h - Genoa x Bologna

16h - Internazionale x Lazio

16h - Napoli x Cagliari

16h - Parma x Sassuolo

16h - SPAL x Lecce



Sul-Americana

21h30 - Independiente Del Valle x Corinthians