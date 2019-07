Com tradição, Fortaleza volta a despontar no basquete do Estado

Após anos longe do esporte, o Tricolor do Pici retomou o investimento no basquetebol e montou time forte para as disputas do Campeonato Cearense. Mas a equipe leonina quer voos mais altos e pensa em chegar ao NBB

Entre o fim dos anos 1990 e o início do novo milênio, era o Tricolor do Pici quem tinha a hegemonia do basquete no Estado. O time masculino foi tri estadual seguido (sem contar as conquistas de 1982 e 1994/95), ganhou títulos nordestinos e chegou a ficar em 3º lugar na Supercopa Brasil.

O basquete no Fortaleza resistiu bem ainda até 2008, quando venceu títulos juvenis e infantis. Mas, embora tenha tido bons resultados, o investimento na modalidade foi cessado com o passar dos anos.

Pois eis que a temporada 2019 veio para mudar esse panorama. Após o ingresso na Série A do Campeonato Brasileiro no futebol, a ânsia por bons resultados em outras modalidades cresceu. E o projeto finalmente foi retomado.

Reinício por cima

A agremiação leonina voltou às quadras já com relativo sucesso. Em uma campanha de invencibilidade até aqui (11 vitórias), o Fortaleza garantiu presença na semifinal do Campeonato Cearense ao bater o Náutico na fase anterior. Agora, espera o vencedor do duelo entre Guarany de Sobral e Crossover para saber quem terá pela frente.

"Para o Fortaleza entrar (logo) na elite do basquetebol cearense, a divisão especial, a gente tinha que fazer uma parceria com uma equipe. Procuramos o KLG, hexacampeão. Eu, inclusive, fui uma vez campeão com eles como técnico. Fizemos essa parceria justamente para poder jogar e tentar buscar esse título", relata o treinador Roberto Andrade, que chegou a atuar pelo próprio clube nos tempos áureos do Tricolor no esporte da bola laranja.

Elenco forte

Com a formação do time, vieram novos atletas para reforçar o elenco. Os exemplos são o pivô Emílio e o armador Igor Ian, dois atletas que chegaram a jogar nas categorias de base do Basquete Cearense, que disputa o Novo Basquete Brasil (NBB) há sete temporadas.

O capitão da equipe é o ala Evandro Ayres. Multicampeão no cenário local, o jogador tem no currículo uma convocação para a Seleção Brasileira universitária.

"Uma responsabilidade grande, uma torcida enorme. A gente não quer nunca ficar abaixo do objetivo que colocamos, que é ser campeão do Campeonato Cearense primeiramente", declara Evandro, que veste a camisa 14 e sempre está presente no quinteto inicial.

Desejo

Por enquanto, o clube conta com atletas que têm que dividir o tempo em outras profissões. O time, por exemplo, possui engenheiro, administrador de empresa e advogados. O desejo é evoluir e receber cada vez mais apoio da diretoria do Fortaleza para disputar competições importantes do País.

"A médio prazo, o grande sonho da gente é tentar (disputar) uma Copa Brasil e uma classificação para a liga nacional, que é o NBB (Novo Basquete Brasil)", completa o técnico Betinho.

Atualmente, o único representante do Estado do Ceará nas disputas do NBB é o Basquete Cearense, que já chegou às quartas de final da competição, mas nunca conseguiu vencê-la.