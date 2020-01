Com Sóbis, Argel Fucks tem elenco completo e esboça time titular

O elenco do Ceará está completo para 2020. Depois de alguns dias de espera, a principal contratação do clube para a temporada desembarcou na capital cearense e se juntou ao restante do elenco. Rafael Sóbis, inclusive, já foi a Porangabuçu e conheceu os novos companheiros. Mas esta não foi a única novidade para o torcedor alvinegro no início de semana. Depois de muitas contratações, o torcedor do Ceará conta os dias para ver como o time se postará em campo, e ontem, de forma inédita, foi possível visualizar o provável time do Alvinegro para o início da temporada.

Pela primeira vez, o técnico Argel Fucks esboçou a escalação titular que deve entrar em campo para enfrentar o Frei Paulistano, no dia 26, pela Copa do Nordeste. Em Porangabuçu, Fucks comandou treino técnico-tático em campo reduzido e já deu indicativos que terá equipe ofensiva.

Na atividade, inclusive, o treinador já utilizou boa parte dos novos contratados. Dos dez reforços anunciados oficialmente, seis já chegaram na equipe principal, caracterizando, de fato, uma grande reformulação no time.

A equipe foi formada com Fernando Prass, Samuel Xavier, Tiago Pagnussat, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Charles e Fabinho; Felipe Silva, Mateus Gonçalves e Rogério; Rodrigão. O time reserva esteve formado inicialmente com Richard, Eduardo, Klaus, Brock e Kelvyn (base); William Oliveira, Juninho Quixadá e Vinícius; Wescley, Leandro Carvalho, e Bergson.

Porém, no decorrer da atividade, William Oliveira entrou na vaga de Fabinho e Vinícius substituiu Felipe Silva.

O grande desafio de Argel, porém, será encaixar Rafael Sóbis. Ontem, o atacante desembarcou na capital cearense e já foi a campo pela primeira vez. Ele não treinou com o restante do elenco, mas realizou musculação na academia e depois deu voltas ao redor do campo. Entretanto, Sóbis passou bom tempo conversando com o treinador e é certo que ele será titular.

A primeira oportunidade para isso será na sexta-feira (17), quando o Vovô realizará jogo-treino contra o Sindicato dos Atletas de Futebol do Estado do Ceará (Safece), no estádio Presidente Vargas, às 19 horas. A partida, anteriormente, estava marcada para sábado (18), mas foi antecipada. O torcedor alvinegro poderá acompanhar o jogo. O clube ainda detalhará o que será preciso para que a torcida possa garantir a entrada no estádio.

Na ocasião, serão disputados três tempos: o primeiro de 45 e outros dois de 30 minutos. Todos os atletas do Ceará participarão do jogo-treino, inclusive Rafael Sóbis.

Contratações

O Ceará segue ativo no mercado e busca duas contratações: um atacante e um volante. Este, inclusive, já está acertado.

Trata-se de um atleta que estava no exterior e jogava no futebol ucraniano.

O jogador já está no Brasil e deve desembarcar na capital cearense até amanhã para realizar exames médicos, assinar contrato e ser anunciado.

Preparação do Vovô segue intensa e Argel Fucks começa a traçar primeiras definições do time titular. Com chegada de Rafael Sóbis, treinador ganha mais uma importante opção para o sistema ofensivo

Com a chegada de Rafael Sóbis, o elenco do Ceará agora conta com um total de 31 atletas, sendo 5 goleiros e 26 jogadores de linha

O Alvinegro negocia o retorno do meia Lima. Já há conversas com a diretoria do Grêmio para um empréstimo de mais um ano

FOTO: KID junior