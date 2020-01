Com orçamento de time grande, RB Bragantino mexe com mercado da bola

O mercado de transferências do futebol brasileiro tem um novo protagonista nesta janela de contratações. Em vez dos investimentos pesados do Flamengo ou do aporte da patrocinadora do Palmeiras, é o RB Bragantino quem tem feito as contratações mais caras. O clube de Bragança Paulista é o maior comprador do momento e deve ter como próxima aquisição o atacante Artur Victor, ex-Palmeiras, que chegará por cerca de R$ 25 milhões.

Com um orçamento de R$ 200 milhões para esta temporada, o clube vive uma transformação radical. O antigo Bragantino mudou de patamar em março, ao ser comprado por R$ 45 milhões pela empresa austríaca de bebidas. A gestão profissional, a estrutura de trabalho e a capacidade de contratações renderam o título do Brasileiro da Série B e a vaga na elite nacional neste ano.

A partir de 1º de janeiro, o time passou a ser chamado RB Bragantino, mudou o escudo e fortaleceu uma nova marca. O clube deixa cada vez mais evidente o alinhamento ao projeto da matriz austríaca e ao modelo aplicado nas outras filiais de Nova York e Leipzig, na Alemanha. Um dos objetivos principais é revelar jogadores jovens.

Reforços

Para esta temporada, o time de Bragança Paulista contratou por R$ 13,6 milhões o atacante Alerrandro, de 19 anos, ex-Atlético-MG. Outro reforço foi o zagueiro equatoriano Realpe, ex-Independiente del Valle. O defensor de apenas 18 anos, custou R$ 4 milhões.

O clube está para confirmar o palmeirense Artur, de 21, e do meia gremista Thonny Anderson, de 20, por quem pode pagar R$ 15 milhões. Por empréstimo vieram o volante Matheus Jesus (Corinthians), de 22, e o lateral Luan Cândido (Red Bull Leipzig), 18.

Os reforços jovens são atraídos ao clube pela estrutura profissional e a possibilidade de transferência para algum outro time da empresa no mundo. Em Bragança, o elenco encontra um ambiente tranquilo, longe de pressões políticas de clubes tradicionais ou da cobrança extrema das grandes torcidas.

A ousadia do RB Bragantino não deve terminar tão cedo. A equipe já sinalizou semanas atrás o interesse em contratar o zagueiro Walce, do São Paulo. A proposta pelo defensor de 20 anos é de cerca de R$ 27 milhões. O time do interior paulista tentou também tirar do Atlético/MG o goleiro Cleiton, de 22 anos, avaliado em R$ 18 milhões.

O time só não esperava ficar sem técnico no início deste ano. Antônio Carlos Zago deixou o cargo para assinar contrato com o Kashima Antlers, do Japão. Para escolher o substituto, a diretoria promete ser criteriosa e quer trazer alguém capaz de manter o trabalho com jogadores jovens e de fazer o time priorizar um estilo de jogo ofensivo e com ênfase na posse de bola. Segundo a imprensa europeia, um dos cotados para assumir o cargo é o português José Peseiro.

O responsável por cuidar do futebol é o diretor executivo Thiago Scuro. O dirigente teve passagem pelo Cruzeiro e chegou a ser sondado pelo Palmeiras para ser o substituto de Alexandre Mattos no fim do ano passado.

Esforço

O trabalho nas contratações se soma ao esforço para reformar o Estádio Nabi Abi Chedid. Com capacidade para apenas 15 mil torcedores, o local será ampliado aos poucos e terá condições de receber até 20 mil pessoas.

O clube trabalhou para diminuir uma possível rejeição da torcida pela operação de compra. No Estadual do ano passado, disputado antes da compra pela Red Bull, a média de público foi de 2,2 mil pagantes por jogo. Na Série B o número saltou para mais de 5 mil.