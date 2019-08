Com o aikido, assistente administrativa supera crises de ansiedade

A rotina estressante acaba gerando muitos problemas relacionados à ansiedade. Causa desânimo e doenças físicas e mentais. Buscando driblar esses obstáculos, Flávia Almeida procurou uma atividade que beneficiasse corpo e mente. Nesse caminho, a assistente administrativa de 36 anos encontrou no Aikido um aliado para diminuir o estresse e manter o corpo em forma.

Flávia conta que ao enfrentar um momento complicado, precisou recorrer a medicamentos para controlar a ansiedade. Um dos profissionais de saúde a quem recorreu chegou a dizer que ela não teria como abandonar o uso de remédios, dado o grau de suas crises de sua ansiedade.

"Parte da melhora foi por conta do Aikido. A filosofia dessa prática melhorou o meu estilo de vida. Comecei a sair do piloto automático", conta.

A arte marcial japonesa entrou na vida de Flávia há dois anos. Surgida nos anos 1920, a prática tem um estilo de movimentos circulares, empurrões e torções, cujo objetivo é se defender sem machucar o rival. Representante da Federação Brasileira de Aikido, o professor Fernando Amorim ressalta a importância da prática na busca pelo alinhamento entre corpo e mente. "Utilizamos o corpo como um veículo para desenvolver o conceito de corpo são e mente sã".

Acompanhando o marido nas aulas, Flávia se surpreendeu. "A gente começa a perceber aspectos da nossa conduta. Observamos a vida, como nos relacionamos com as pessoas e, quando a gente começa a observar isso, procura a mudança nessas áreas também", pontua.

Fernando Amorim destaca que, por não haver competição entre os praticantes, as técnicas são aprimoradas unicamente observando os limites do próprio corpo. "Não quero superar o outro, quero superar a mim mesmo", diz.

Saúde e Equilíbrio

Ao longo do mês, uma série de quatro reportagens mostrou exemplos de superação através do esporte. Foram revelados os casos da atleta de basquete em cadeira de rodas, Oara Uchôa; do empresário Thiago Macedo, que venceu a obesidade com auxílio da natação, e da empresária Régia Pontes, que buscou o Crossfit para achar o equilíbrio necessário na vida.