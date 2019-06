Com novo comandante, Ferrão encara o Bota e luta por classificação

Com um novo comandante, Leandro Campos, o Ferroviário enfrenta o Botafogo/PB, hoje, a partir das 17 horas, no Estádio Presidente Vargas, pela 10ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Com a Arena Castelão fechada para realizar melhoramentos no gramado, o Ferrão retornou ao PV e, neste cenário, deseja dar um passo importante para a sua classificação, caso venha a vencer.

Com 19 pontos ganhos e na liderança do Grupo A da Série C, o Ferroviário se aproximará mais ainda da classificação e, para tanto, necessita dessa vitória. De acordo com o site Chance de Gol, o Ferrão tem 97,4% de probabilidades de conseguir a sua classificação.

O Ferrão estará abrindo, para ele, a 2ª fase da Série C, mas o Botafogo tem um jogo a menos, visto que foi adiada uma partida sua contra o Náutico. O Bota está com 15 pontos ganhos, na terceira colocação e é um dos concorrentes diretos para buscar uma vaga para as quartas de final.

Leandro Campos, que já foi campeão da Série C em 2010 pelo ABC, entende que as dificuldades irão aumentar a partir de agora: "Esse segundo turno é muito mais difícil que o primeiro. É muito importante, porque as equipes se reforçam e aquelas que não tiveram um bom desenvolvimento no primeiro vão querer uma mudança de atitude, de resultados e outras que estão debaixo da tabela já estão se reforçando", disse Leandro Campos, que substitui Marcelo Vilar, que deixou o Tubarão da Barra para treinar o São Caetano.

Metas a cumprir

Leandro Campos disse que o Ferroviário persegue dois objetivos básicos: eliminar a possibilidade de queda de divisão e depois buscar classificação, administrando a boa pontuação conseguida no primeiro turno.

O novo técnico disse que tem algumas dúvidas para definir a equipe, mas falou em dar continuidade ao padrão tático que foi implantado anteriormente. "Aos poucos é que começarei a fazer algumas mudanças, mas temos que elogiar o trabalho estupendo que fez o Marcelo Vilar até aqui", acrescentou Campos.

O volante Janeudo e o atacante Jeferson Caxito irão passar por revisão médica, pois sentem lesões musculares. Na opinião do técnico, eles são dúvidas na escalação. O atacante Nael, recém-chegado, fica à disposição, caso o treinador necessite.

Como está o Botafogo

Enquanto o Ferroviário vem de derrota fora de casa para o Confiança, o Botafogo/PB venceu o Treze, na última rodada, e saltou para o terceiro lugar, com 15 pontos ganhos. O técnico Evaristo Piza está preocupado com dois fatores: a mudança de técnico no Ferrão e a presença do centroavante Edson Cariús no ataque coral.

"Tem a saída do Marcelo Vilar agora, o que nos obriga a ficar atentos às mudanças e conceitos que o Leandro Campos vai programar na equipe. Temos que fazer a leitura rápido. O que temos de informação para passarmos aos jogadores é com o comando do Vilar. Então, temos que ficar atentos às surpresas que podem surgir com essa mudança no comando técnico da equipe adversária", completou o treinador do time paraibano.

"A presença do Cariús também preocupa, porque ele não vem fazendo gols de agora, desde o ano passado que ele marca e tem no jogo aéreo um de seus pontos fortes", arrematou Evaristo Piza.