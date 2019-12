Com marca própria, Ceará pode faturar até R$ 6 milhões nos próximos meses

A alta procura dos torcedores aos novos uniformes do Ceará, lançados na última sexta-feira (20), tem superado todas as expectativas do clube e permitido projeções animadoras. Com a marca própria, o Alvinegro tem muitas novas e boas possibilidades, sobretudo financeiras. Prova disso é que o Vovô poderá faturar cerca de R$ 6 milhões até fevereiro com os produtos da marca "Vozão".

O cálculo é simples. Até ontem, com seis dias de vendas, foram mais de 10 mil camisas vendidas. A quantidade gera um faturamento de aproximadamente R$ 2 milhões em menos de uma semana.

Com tamanha adesão da torcida, o Ceará já providenciou a produção de um lote extra de mais 10 mil camisas para serem comercializadas tanto nas lojas oficiais do clube, quanto no mercado geral.

Com isso, serão 35 mil unidades até fevereiro de 2020 - inicialmente, seriam 25 mil.

Caso o clube consiga comercializar esta quantidade total, atingirá a marca dos R$ 6 milhões em faturamento.

Vale a ressalva, porém, que o período atual, do mês de dezembro, é o de maior agitação do comércio durante todo o ano. Em janeiro e fevereiro, há a possibilidade de que o cenário econômico esteja menos aquecido.

Entretanto, os números são recordes na história do Alvinegro, comprovando o acerto em adotar a marca própria para seus materiais esportivos.

Porém, é importante destacar que faturamento não representa lucro, mas sim a soma de todas as vendas realizadas em determinado período. É a arrecadação total. O lucro líquido é a receita deduzindo todas as despesas, impostos e outros gastos de produção.

Além disso, em breve, o torcedor do Ceará terá à disposição uma coleção de produtos com preços populares e mais acessíveis a todas as classes, que serão lançados pelo Alvinegro no primeiro trimestre do ano que vem.

Isso mostra que, além do retorno financeiro, a criação da marca própria gera também uma maior aproximação da torcida aos produtos do clube, garantindo um maior engajamento junto aos torcedores, que, afinal de conta são os clientes do clube.

"Nesse momento, eu não quero saber se nós vamos alcançar metas de faturamento ou de resultados. As minhas metas, hoje, são de atendimento ao torcedor. Conforto, relacionamento, chegar e encontrar o que quer, a camisa preta ou branca, seja qualquer tamanho, masculina ou feminina... A minha meta é atendimento. Não estou nem pouco preocupado com faturamento e nem com resultado. Precisamos é criar um relacionamento com o torcedor pra que ele se sinta feliz em frequentar uma loja oficial", destacou o presidente Robinson de Castro, no lançamento da marca.

Contratações

Após anunciar oficialmente as contratações do lateral-direito Eduardo e do zagueiro Tiago Pagnussat, na última terça-feira (24), o Ceará se prepara para divulgar o acerto com outros reforços, o que poderá acontecer ainda hoje.

O lateral-esquerdo Bruno Pacheco, que estava na Chapecoense, e o volante Charles, que pertence ao Internacional e disputou a Série B do Brasileiro pelo Sport, são dois dos nomes que deverão ser divulgados pelo Vovô em breve.

Além deles, outros quatro reforços deverão ser anunciados nos próximos dias.