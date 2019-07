Com Luiz Otávio suspenso, Tiago Alves e Brock disputam vaga

O Ceará volta a jogar pela Série A do Campeonato Brasileiro no dia 15 de julho, pela 10ª rodada, contra o Fluminense no Maracanã. E para o duelo, o Vozão terá pela 1ª vez no certame o destaque do zagueiro Luiz Otávio, suspenso pelo 3º cartão amarelo.

Assim, o técnico Enderson Moreira terá que montar uma zaga sem ele, escolhendo um companheiro para Valdo, hoje titular. As duas opções são Tiago Alves e Eduardo Brock.

Outro zagueiro que poderia ser opção era Charles, mas como ele estará retornando aos treinos com bola apenas esta semana, ficaria inviável sua utilização como titular.

Em tese, o favoritismo para jogar ao lado de Valdo seria de Tiago Alves, já que ele foi titular com Enderson Moreira na Série A em quatro jogos (CSA, Cruzeiro, Atlético/MG e Goiás), enquanto Eduardo Brock ainda não atuou com o novo técnico do Vozão.

Se fosse por critério de utilização, Tiago Alves seria o escolhido naturalmente, até por já ter sido capitão da equipe e uma liderança do elenco.

Mas se depender do posicionamento (lado onde joga cada zagueiro), Eduardo Brock seria a opção por jogar pela esquerda, com Luiz Otávio. Já Valdo e Tiago Alves jogam pelo lado direito, como ocorreu com os três últimos treinadores, Marcelo Chamusca, Jorginho e Lisca.

O zagueiro Valdo afirmou que o preferido por Enderson dará conta do recado. "Cada um tem sua maneira de se posicionar, de adaptação dentro de campo. O Luiz sai mais para o choque, com o Brock e o Tiago mais do meu estilo, reservados. Quem o professor escalar dará o seu melhor e suprir a ausência dele". Se Enderson optar por Tiago Alves ao lado de Valdo, seria uma alternativa inédita no Vozão. Ou seja, ambos nunca atuaram ao mesmo tempo na zaga do Ceará, exatamente pelos critérios de posicionamento com os ex-técnicos.

Duplas

As duplas de zaga do Ceará formadas sem Luiz Otávio foram raras, já que em três anos, o zagueirão só ficou fora de 12 jogos neste período.

Em três delas, Valdo e Eduardo Brock jogaram juntos: em 2018, eles foram titulares contra o Athletico/PR, pela 37ª rodada da Série A, no empate em 2 a 2 que garantiu a permanência do Ceará.

Em 2019, foram dois jogos: na vitória contra o Altos/PI, por 2 a 1, na Arena Castelão, pela Copa do Nordeste, e na derrota por 2 a 0 para o Náutico, no Castelão, também pelo Nordestão, jogo que eliminou o Vovô do torneio regional.