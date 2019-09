Com Luiz Otávio, Ceará atinge 13 lesões musculares na temporada

Um dos problemas que mais tem atrapalhado o Ceará em 2019 é a grande quantidade de lesões. Jogadores relevantes do elenco ficaram entregues ao Departamento Médico e fora de combate em períodos importantes. O mais recente caso é do zagueiro Luiz Otávio, que sofreu a 2ª lesão consecutiva e desfalcará o Vovô por três semanas. O time atinge, assim, preocupantes 13 lesões musculares na temporada.

O levantamento é do GloboEsporte.Com, que contabiliza todos os jogadores que entraram no DM em 2019. Foram 22 casos, dos quais 13 são de lesões musculares. O mais recente é do defensor alvinegro, que vinha se recuperando de uma entorse no tornozelo direito, sofrida na derrota contra o São Paulo, mas acabou lesionando a parte anterior da coxa esquerda no treino da última quarta-feira.

"Após um treino de finalização, ele sentiu um desconforto na parte anterior da coxa e teve uma lesão no reto femoral. São lesões completamente diferentes. Essa lesão não tem relação direta com a outra, de entorse no tornozelo direito. Poderia ter acontecido com qualquer outro jogador", confirmou o médico Daniel Gomes.

Luiz Otávio se junta ao grupo formado por Richard, Felipe Baxola, Mateus Gonçalves, João Lucas, Bergson, Romário, Pedro Ken e Wescley, que também já tiveram contusões musculares em 2019.

O Camisa 27, que chegou com grande expectativa por ter sido a contratação mais cara da história do futebol cearense, custando R$ 4,4 milhões aos cofres do Vovô, também passou longo tempo se recuperando de lesão na parte posterior da coxa direita. Ele atuou em apenas seis jogos na Série A, sendo somente um como titular. Com 171 minutos, ele tem uma média de 28,5 minutos em campo por cada uma das vezes que atuou.

Além dos atletas que sofreram lesões musculares, outros também passaram pelo DM por outros motivos, como Pedro Ken (luxação no cotovelo esquerdo e lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo), Diogo Silva (fratura na mão esquerda), William Oliveira (lesão no ombro direito e fratura no nariz) e Leandro Carvalho (concussão).

Quixadá desde 2018

Outro caso emblemático é o de Juninho Quixadá, que passou nove meses sem atuar. O atleta, que se contundiu inicialmente em 29 de outubro de 2018, só retornou em 28 de julho de 2019. Os 12 minutos que atuou contra o Internacional, porém, foram os únicos dele nesta temporada.

A primeira contusão de Quixadá constatou uma ruptura de 80% do tendão do músculo adutor da coxa esquerda. Enquanto realizava o tratamento, acabou sofrendo com uma contusão no quadril e outras musculares, o que adiou a retorno.