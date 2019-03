Com lesão, Vinicius Júnior deve ser cortado da Seleção Brasileira

O jovem atacante brasileiro Vinicius Jr. Recebeu um duro golpe. Na partida contra o Ajax, que resultou na eliminação do Real Madrid da Liga dos Campeões da Europa, ele rompeu os ligamentos do tornozelo direito. O resultado do exame saiu ontem e foi anunciado pelo clube espanhol. A consequência: o jogador pode ficar afastado dos gramados por dois meses.

Vinicius foi submetido a exames médicos e diagnosticado com uma "ruptura dos ligamentos da articulação tibiofibular da perna direita", afirma o Real Madrid em um comunicado oficial

A equipe merengue não revelou o tempo de recuperação do brasileiro e afirmou apenas que está "pendente de evolução", mas segundo a imprensa espanhola o atacante pode ficar fora da equipe por até 60 dias.

Com isso, Vinicius deve ser cortado da Seleção Brasileira, após sua primeira convocação pelo técnico Tite para os amistosos contra Panamá (23 de março, em Portugal) e República Tcheca (26 de março, em Praga).

Como foi

Vinicius sofreu a lesão no primeiro tempo da partida da última terça-feira (5) em que o Ajax goleou o Real Madrid, por 4 a 1, o jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões e que classificou o clube holandês para as quartas de final do torneio continental.

O brasileiro deixou o gramado aos 35 minutos, sem conter as lágrimas, e foi substituído por Marco Asensio.

A lesão é um duro golpe para o Real Madrid, pois o jovem era um dos destaques da equipe nas últimas partidas, apesar das falhas nas finalizações.

Mesmo que volte no tempo previsto para estes casos, Vinicius Junior só teria mais três partidas até o fim do Campeonato Espanhol, contra Villarreal, Real Sociedad e Betis, todos no mês de maio. Sem o seu principal jogador no momento, o Real fará pelo menos nove compromissos pelo Espanhol em março e abril.

O atleta de 18 anos chegou a dizer, após o confronto com o time holandês, que os médicos do Real lhe tranquilizaram sobre a situação do seu tornozelo direito, mas os exames não confirmaram o otimismo em relação ao problema.

"Vamos fazer os exames para ver direito o que foi. Espero que não seja nada", disse Vinicius Junior, após o jogo em que se lesionou, ciente de que ainda não poderia assegurar que a lesão não era de maior gravidade.

O Real Madrid ocupa a 3ª colocação no Campeonato Espanhol, com 48 pontos. São 12 pontos a menos que o rival Barcelona, que lidera a competição, e cinco para o Atlético de Madrid, que está na vice-liderança, com 53 pontos.

Copa América em risco

A lesão ligamentar do ex-flamenguista Vinicius Junior também pode tirá-lo da Copa América, que será realizada no Brasil a partir do dia 14 de junho.

Com base no tempo médio de recuperação para este tipo de lesão de ligamento, estima-se que o atacante fique afastado dos gramados por cerca de dois meses (o que estão dizendo os jornais espanhóis), o que prejudicará a sua preparação para a competição continental.