Com histórico equilibrado, Vovô quer pontuar contra Athletico/PR

As condições para o jogo são adversas: atuar fora de casa, na grama sintética e com cinco desfalques. Este é o cenário que o Ceará precisa enfrentar diante do Athletico/PR, hoje, às 19 horas, na Arena da Baixada, pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

A situação é complicada, mas pode servir para validar a força do plantel alvinegro. Encerrando a preparação no palco da partida, o time não vai contar com o zagueiro Luiz Otávio (entorse no joelho direito), o lateral Samuel Xavier (virose), os meias Lima (desgaste físico) e Ricardinho (poupado), e o atacante Leandro Carvalho (quadro de cefaleia).

Todos são peças importantes no esquema 4-2-3-1, mas que acirram a competitividade dos suplentes do Vovô. A defesa está resolvida, com Cristovam e Tiago Alves confirmados, o que surge como incógnita é o esboço ofensivo. Pedro Ken, Mateus Gonçalves e Wescley são os favoritos para ganhar a posição - Felipe Silva e Willian Oliveira brigam por fora na escalação.

"A gente prepara todos os atletas para essas situações. Não tem que lamentar quem não vai participar, tem que enaltecer quem vai entrar e mostrar confiança. Temos outros atletas que estão passando por um processo muito difícil de recuperação. Deixamos de ter alguns atletas com determinadas características, mas ganhamos outros", explicou Enderson.

Caso conquiste uma vitória em Curitiba, será a primeira do Alvinegro de Porangabuçu longe da Arena Castelão no pós-Copa América. Em três oportunidades, até então, o time soma duas derrotas (Internacional e São Paulo) e um empate (Fluminense). O desempenho como um todo não é satisfatório, sendo o 5º pior distante da torcida, no entanto, o confronto com o Furacão parece a melhor opção para encerrar o tabu negativo.

O time treinado por Tiago Nunes atravessa a fase mais turbulenta da temporada: perdeu quatro dos últimos cinco jogos. Diante do Vovô, o Furacão não terá a dupla de zagueiros titular, Léo Pereira e Thiago Heleno, e deve promover cinco substituições desde o revés para o Grêmio por 2 a 1, na 16ª rodada.

Como retornos, o lateral-direito Madson e o meia Thonny Anderson, ausências diante do time gaúcho por questões contratuais, estão à disposição. Com uma semifinal da Copa do Brasil na quarta-feira (4), contra o próprio Grêmio, a comissão técnica estuda poupar parte do elenco titular.

Equilíbrio

Apesar de considerado um candidato à vaga na Libertadores, o que exige permanência no G-6, os números do Athletico/PR são similares aos do Ceará. Na tabela, por exemplo, o time está em 10º, com 22 pontos, apenas dois a mais que o Vovô, 13º colocado.

Ambos perderam oito partidas e têm, na defesa, um dos pilares, tendo sofrido os mesmos 17 gols. No histórico, o equilíbrio prevalece com quatro triunfos alvinegros, cinco empates e seis derrotas. O último duelo na Arena da Baixada entre os times tem até um peso simbólico na recente caminhada do Ceará na Série A.

Quando se enfrentaram em novembro de 2018, na época, pela 37ª rodada, o Vovô conseguiu um empate aos 38 do 2º tempo. Wescley, que retornava de lesão, marcou no 2 a 2 que selou a permanência do time na elite - Leandro Carvalho marcou o outro do Vovô, enquanto Marcinho e González fizeram para o Furacão.