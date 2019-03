Com grandes atuações, Boeck e Felipe Alves disputam titularidade

Não é segredo que o Fortaleza precisa de mais peças para compor o elenco que disputará a Série A do Campeonato Brasileiro. No entanto, as últimas partidas da equipe mostraram que, no quesito de goleiros, o clube está bem servido: Marcelo Böeck e Felipe Alves.

A dúvida sobre a titularidade na meta tricolor existe e surge como uma boa dor de cabeça para Rogério Ceni. Objetivando dar rodagem aos arqueiros, o técnico definiu que Böeck atua pela Copa do Nordeste, enquanto Felipe fica com a posição no Cearense.

O rodízio foi interrompido quando o recém-chegado do Athletico/PR sofreu uma lesão na coxa esquerda, abrindo espaço para Böeck nos dois Clássicos-Rei. O retorno de Felipe, todavia, aconteceu ontem, contra o Floresta, quando o goleiro foi o principal nome do jogo. Ceni avaliou e elogiou o desempenho dos atletas na disputa interna pela posição.

"Fiz questão de parabenizar o Marcelo Böeck pelos dois jogos que fez contra o Ceará, em que foi muito bem. Contra o Floresta, uma escolha difícil para mim, porque o Felipe vinha machucado. Os dois goleiros se portaram muito bem nesses três jogos e a gente fica feliz por ter dois bons profissionais assim", declarou.

Marcelo Boeck é titular do Fortaleza em 2019 JL Rosa

Desempenho

Em campo, Böeck atuou em sete jogos e sofreu cinco gols. Felipe foi vazado a mesma quantidade de vezes, mas jogou uma partida a menos. Quem corre por fora é Max Wallef, que foi revelado no clube e ainda não entrou em campo na temporada. A lista é completada por Matheus Inácio, que rompeu ligamento do joelho e tem previsão de retorno em três meses.

"O Rogério tem um elenco pequeno e isso faz a gente ficar cada vez mais unido. Estamos próximos das finais do Cearense e torneio regional, tem Brasileirão também, então todos precisam estar preparados para o momento de entrar e dar conta do recado", afirmou Felipe Alves.

Na partida contra o Moto Club, amanhã, o goleiro titular volta a ser Boeck. O confronto será às 16 horas, no Estádio Castelão, do Maranhão.

Campeonato Cearense

O Leão enfrenta o Guarany nas semifinais do Estadual. O primeiro confronto acontece quarta-feira (27), no Junco, em Sobral, às 21h30. A volta é dia 3 de abril, no mesmo horário, mas na Arena Castelão.