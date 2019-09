Com Galhardo bem, Ceará tem 73% de aproveitamento na Série A

Todo time tem um jogador imprescindível, daqueles que quando vai bem, eleva os resultados da equipe. E no Ceará, o meia Thiago Galhardo faz muito bem esse papel na Série A. Talvez seja exagero dizer que existe uma Galhardo "dependência", mas é inegável que ele é o termômetro do time: quando ele vai bem, geralmente o Ceará vence, quando não, a equipe não mantém o nível.

Nos cinco jogos que foi decisivo, seja com gols, sete, e assistências, uma, o aproveitamento do Ceará é de 73%, com o clube conquistando 11 dos 15 pontos possíveis no recorte. Contra o Avaí (2 a 1 - dois gols), Grêmio (2 a 1 - uma assistência), Fortaleza (2 a 1 - com um gol), Chapecoense (4 a 1 - com três gols) e Corinthians (2 a 2 - com um gol).

Nestes jogos em que foi decisivo, o número de passes certos também é maior, mostrando uma participação efetiva na criação de jogadas da equipe. No último jogo, contra o Corinthians, foram 23 passes certos para apenas seis errados. Contra o Palmeiras, na vitória por 2 a 0, mesmo não marcando gols nem dando assistências, ele distribuiu 16 passes certos e errou só dois.

Contribuindo diretamente com 15 dos 21 pontos da equipe (71,4%), Galhardo declarou ao Seleção Sportv sobre seu momento. "Eu vou atrelar ser destaque a questão de sequência. Eu sempre falei que nunca tive sequência. A questão da intensidade que o Enderson nos cobra para treinar é uma coisa que, nós jogadores, nos limitamos nos treinos por causa do jogo. Ele conseguiu me mostrar que se você treinar forte, vai conseguir também jogar forte", disse Galhardo, que tem oito gols na Série A pelo Ceará, o primeiro marcado diante do Goiás, em sua estreia, na derrota por 2 a 1, entrando no 2º tempo.

Queda

A dependência de Galhardo se evidência nos resultados negativos do Ceará. Em oito jogos em que atuou abaixo de sua média, o Ceará não venceu. A equipe foi derrotada seis vezes (Vasco, Santos, Internacional, São Paulo, Flamengo e Athletico/PR) e empatou outras duas (Bahia e Fluminense), com aproveitamento de apenas 8%. Contra o Athletico/PR, por exemplo, sua participação foi baixa, com apenas três passes certos e finalizando duas vezes.

Retorno

E para alívio da torcida alvinegra, Thiago Galhardo voltou a treinar ontem depois de dois dias ausente e deve enfrentar o Botafogo, no sábado (14), às 21 horas, na Arena Castelão, pela 19ª e última rodada do 1º turno da Série A. Com 21 pontos, o Ceará é o 12º, na zona da Copa Sul-Americana.

+Artilheiro do Vovô, Galhardo precisa de quatro finalizações para marcar um gol na Série A, segundo o Footstats