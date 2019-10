Com duas mudanças, Brasil decide liderança com Angola

A Seleção Brasileira Sub-17 está pronta para enfrentar a seleção de Angola, hoje, a partir das 20 horas, no Estádio Olímpico, em Goiânia. A partida será transmitida ao vivo pelo SporTV e terá acompanhamento em Tempo Real no GloboEsporte.Com. Apenas duas mudanças serão feitas na equipe titular para o jogo. Garcia entra na vaga do lateral Yan, suspenso após ser expulso contra a Nova Zelândia. O técnico Guilherme Dalla Déa promove ainda a entrada do volante Diego Rosa, que fez gol no último jogo, na vaga de Talles Costa.

Para o treinador, as mudanças são táticas para que a seleção se adapte ao estilo de jogar angolano.

"A gente mapeou toda a seleção angolana com nossos analistas. Sabemos onde atacar, e agora na parte mais tática do treinamento, vou ajustar nossos atletas dentro de campo. Jamais deixando de jogar futebol alegre, envolvente, ofensivo, com muito respeito à seleção angolana", disse o treinador.

A escalação do Brasil entrará em campo com o seguinte time: Matheus Donelli; Garcia, Henri, Luan Patrick e Patryck; Daniel Cabral; Gabriel Veron, Diego Rosa, Peglow e Talles Magno; Kaio Jorge.

Último treino

No último trabalho antes da partida, o elenco da Seleção Brasileira treinou no CT do Goiás e focou boa parte das atividades na pressão da saída de bola e nas jogadas pelas laterais.

"Observamos os dois jogos deles, É um ajuste tático para tentar neutralizar os pontos fortes da seleção angolana. Através dos mesmos jogadores, de repente, a gente consegue neutralizar os principais focos e força deles" comentou Dalla Déa.

Na liderança do Grupo A, o Brasil tem seis pontos, mesma pontuação de Angola, mas com saldo de gols maior. As duas seleções se enfrentam hoje, a partir das 20 horas, no Estádio Olímpico, em Goiânia. Um empate dá a liderança para a Seleção Brasileira.