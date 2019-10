Com desfalques importantes, Ceará faz mudanças para pegar o Bahia

Uma característica que marca o início de trabalho de Adilson Batista no Ceará é a não repetição de escalações. Seja por opção ou por necessidade, nas quatro vezes que comandou o clube nesta Série A do Campeonato Brasileiro, o treinador alvinegro realizou mudanças entre uma partida e outra. Para o duelo contra o Bahia, amanhã, não será diferente, e o técnico do Vovô terá que realizar alterações consideráveis, tendo em vista que não poderá contar com três peças importantíssimas.

O lateral-direito Samuel Xavier, o volante Fabinho e o meia Thiago Galhardo, todos suspensos pelo terceiro cartão amarelo, desfalcarão o Alvinegro contra o tricolor baiano. O trio é titular absoluto e fundamental para o sistema de jogo do Vovô.

Pelo lado direito, Samuel Xavier é extremamente participativo no início das construções de jogadas e um dos principais pontos de apoio do time no setor ofensivo. Tanto que, segundo o site FootStats, especialista em estatísticas futebolísticas, ele é o jogador do Alvinegro que mais tem passes no Brasileirão, com média de 39,9 por partida, evidenciando quanto ele é participativo.

Para ter bom desempenho, Samuel conta com o apoio de Fabinho, que auxilia tanto nas chegadas ao ataque como na cobertura, fazendo a recomposição para que o lateral tenha maior liberdade.

Os dois são ainda os jogadores do Ceará com mais desarmes na Série A. Fabinho realizou 57 roubadas de bola, enquanto Samuel vem logo atrás, com 44.

Além dos dois, a ausência de Thiago Galhardo é extremamente significativa. Artilheiro do Vovô na competição, com nove gols marcados, ele é a principal referência do time no ataque, sendo ainda o jogador do Ceará que mais finalizou no torneio, com 55 arremates em 23 jogos.

Mudanças

Para não mudar na estrutura da equipe, a tendência é que Adilson Batista busque jogadores com características semelhantes. "A princípio, só recompor com quem trabalha no setor. A gente já vem tendo um modelo, que a gente já observou no 2º tempo contra o Goiás, com volume de jogo melhor. Claro que, às vezes, tem que, no campo grande, ter jogadas pelos lados, mas dentro do que observei a gente já tem uma ideia de formação só trocando as peças em função dos cartões", disse.

Cristovam, Ricardinho e Willian Popp são os prováveis substitutos, que garantem características diferentes ao time. Sem o mesmo poder ofensivo que o titular, Cristovam terá que garantir mais solidez defensiva. Já Ricardinho tem menos poder de marcação que Fabinho, mas assegura maior qualidade no passe. No ataque, Popp tem menos capacidade de finalização, mas agrega mais velocidade que Galhardo.