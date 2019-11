Com Chico titular, Adilson deve repetir escalação contra o São Paulo

Após duas derrotas seguidas em confrontos diretos, para Fortaleza e Chapecoense, o Ceará tem imensa necessidade de vitória sobre o São Paulo, amanhã, às 19 horas, no Castelão. Apesar dos resultados negativos nas partidas mais recentes, o técnico Adilson Batista deve manter a escalação que utilizou no último jogo para o duelo contra o time paulista.

Com isso, a tendência é que Chico seja mantido na equipe titular no setor do meio de campo, fazendo com que a formação se poste no 4-2-3-1. Com isso, Pedro Ken, que vinha sendo utilizado nos últimos jogos por Adilson, deve ir no banco de reservas. O descendente de coreano, inclusive, foi bastante elogiado pelo comandante alvinegro.

"Eu não sei de onde saiu essa dúvida do Chico com o Pedro Ken. Eu não tenho. E deixa eu esclarecer que o Chico tem um comportamento que poucos têm taticamente. Se não gosta do Chico, problema de quem não gosta. Tem o comportamento de um profissional exemplar e taticamente ele é perfeito. Então, não é Chico ou Pedro Ken. Eu não tenho essa dúvida", declarou Adilson Batista ontem, em entrevista coletiva.

A dúvida, porém, está no sistema defensivo, já que Luiz Otávio é dúvida. Na semana, o camisa 13 realizou procedimentos de recuperação no setor médico e também trabalhos de força na academia, mas a presença na partida não é confirmada. Mesmo assim, Adilson Batista espera contar com Luiz Otávio mesmo se o atleta não estiver 100%.

Lisonjeado

"Luiz Otávio joga com dor. Isso é pra poucos, e ele tem muito disso. Eu fico lisonjeado de ter um atleta com a fibra que ele tem. Se a gente prestar atenção, vários jogos que perdemos ele não estava presente. Contra a Chapecoense, tava 0 a 0, ele saiu, tomamos o gol. Então vai ficar lá dentro. Muito importante pra nós", destacou Adilson.

O Ceará deve ir a campo com Diogo Silva, Samuel Xavier, Tiago Alves, Luiz Otávio e João Lucas; Fabinho, Ricardinho, Chico, Felipe Baxola e Thiago Galhardo; Bergson.

Adversário diferente

A necessidade de vitória é grande, mas toda cautela é necessária contra o São Paulo, que está em 6º lugar na tabela e brigando por vaga de classificação para a Taça Libertadores do ano que vem. Sobretudo pelo estilo de jogo do técnico Fernando Diniz, que Adilson Batista estudou bem para tentar neutralizar.

"Ele tem uma maneira de trabalhar, de pensar, conduzir os trabalhos e as equipes em um estilo de jogo que nós acompanhamos. Equipe que tem muita posse de bola, que tenta atrair o adversário para sair em velocidade e ter enfrentamento de 3x3 ou 4x4. Tem que se saber como marcar. Trabalhamos bem para evitar essas dificuldades que encontraremos no domingo".