Com Ceni, Cruzeiro tenta virada contra o Inter; confira jogos do dia

Depois de ter vencido o confronto de ida das semifinais por 1 a 0, no último dia 7 de agosto, no Mineirão, o Internacional enfrenta o Cruzeiro nesta quarta-feira, às 21h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre, com transmissão da TV Verdes Mares, para confirmar a sua vaga na decisão diante dos seus torcedores e voltar a disputar o título da competição após dez anos.

Com o triunfo obtido em Belo Horizonte, o Inter terá a vantagem de poder empatar para seguir em frente em sua campanha, enquanto o seu rival precisará de uma vitória por dois gols de diferença para se classificar ou de um triunfo por placar mínimo para ao menos levar a disputa da vaga às cobranças de pênaltis.

A melhora que vem sendo apresentada pela equipe desde a chegada do técnico Rogério Ceni é um fator de peso para os atletas acreditarem que é possível reverter a vantagem do rival colorado no Sul. "A chegada do Rogério foi importante, algo novo na implementação do trabalho. Foram poucos dias, três semanas, e primeiramente ele frisou mais o Brasileiro, onde a gente precisava das vitórias para melhorar na tabela o mais rápido possível. Conseguimos em poucas semanas bons resultados, uma evolução nítida em todos os aspectos dentro de campo. Agora ele frisou que temos a oportunidade nesse jogo de volta de conseguir fazer história e novamente ir para uma final, que seria o terceiro ano consecutivo", disse Fábio, em entrevista coletiva no CT do Grêmio, onde a equipe mineira fechou a sua preparação nesta terça à tarde.

