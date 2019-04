Com Ceará na competição, Estadual de Futsal começa neste sábado

O futsal é um esporte de tradição no Brasil e, principalmente no Ceará, onde há times de extrema importância para o Estado. Com isso, o Campeonato Cearense de Futsal é uma competição que tem cadeira cativa no coração de quem gosta do futebol da "bola pesada". O torneio deste ano conta com 10 times, divididos entre grupos A e B. O Grupo A é composto por: Horizonte, Caucaia, BNB, Jaguaribe e Itapipoca. Já o Grupo B tem: Eusébio, Pires Ferreira, Sumov, Ceará e Maranguape.

A competição conta dois turnos. A primeira fase do campeonato é classificatória. Nela, os times jogam entre si apenas uma vez. Na segunda fase, a disputa será em "mata-mata", ou seja, com jogos de ida e volta.

Os quatro melhores de cada grupo avançam de fase e se enfrentam no esquema de "cruzamento das chaves", com o 1º colocado do Grupo A enfrentando o 4º lugar do Grupo B. E assim, sucessivamente. As semifinais e as finais também são com jogos de ida e volta. Vale lembrar também que, caso o campeão do 1º turno seja o mesmo do 2º, é considerado o campeão "arrastão", sem que necessite ter a decisão do campeonato.

A novidade deste ano é a presença do Ceará (tricampeão entre 2003 e 2005), que reformou o ginásio em sua sede. Depois de 13 anos, o Vovô retorna ao Cearense de Futsal. Com tradição, o Vovô chega como atração e quer ter regularidade.

O atual campeão é o Horizonte, do técnico Deividy Hadysson. O Galo do Tabuleiro vai em busca do pentacampeonato cearense. A última vez que existiu uma supremacia assim foi com o Sumov, nos anos 1990, quando o clube foi campeão de 1991 a 1998.

A TV Diário vai transmitir mais de 20 jogos durante o campeonato começando neste sábado (27), às 16h45min, com Horizonte x Caucaia, no Ginásio Joaquim Domingos Neto.