Com câncer de pele, Luxemburgo passará por cirurgia

O técnico do Vasco, Vanderlei Luxemburgo, foi diagnosticado com câncer de pele. O treinador havia se submetido a uma biópsia há duas semanas para avaliar manchas que surgiram na região do nariz do técnico. Inicialmente publicada pelo Globoesporte.Com, a informação foi confirmada pela reportagem.

Luxemburgo, inclusive, não treinou a equipe na quinta-feira (21), no CT do Almirante, pois estava em São Paulo sendo examinado por seu médico. Ele agendará uma pequena cirurgia para realizar um processo de raspagem na pele onde há um tumor. O médico responsável pelo diagnóstico recomendou que o procedimento seja realizado em até três meses.

Nesta sexta (22), no entanto, o treinador trabalhou normalmente e, a princípio, até o procedimento cirúrgico, deverá manter sua rotina dentro das possibilidades. Pessoas próximas avaliam que o caso não é dos mais graves.

Vídeo

No Vasco, Luxemburgo tem o costume de fazer um vídeo semanal em que resume os últimos dias de trabalho, costumeiramente publicado às sextas-feiras no canal do clube no Youtube, em vez de conceder entrevistas coletivas nas vésperas das partidas.

Depois da vitória por 3 a 0 sobre o CSA no último dia 10, porém, o treinador justificou a ausência da gravação na sexta anterior (8) em função da biópsia. Em seu depoimento, já se mostrava preocupado.

"Pessoal da TV Vasco, não teve analise da semana porque eu fiz uma biópsia e deu uma inchada no nariz. Tinha umas manchas aqui que tirei. Não fiz a gravação por conta disso. Importante é que tivemos uma grande vitória e ficamos mais distantes da zona de baixo. Contamos com vocês, e dizer que só não gravei pois estava meio caído. Tomara que na biópsia não venha nada. Deus é bom e não vai aparecer nada", disse na ocasião.