Com campanha histórica, Bragantino é campeão da Série B

O Bragantino é campeão brasileiro da Série B. Depois de conseguir o acesso na 33ª rodada, com bastante antecedência, o time do interior paulista conquistou a 2ª divisão nacional também de forma antecipada. Prova de que a parceria com a Red Bull rendeu, de fato, uma melhor estrutura e o retorno à elite nacional após 11 anos - a última vez que jogou a Série A foi em 1998.

A equipe paulista entrou em campo, em casa, contra o Criciúma, com apoio maciço da torcida, que praticamente lotou o Estádio Nabi Abi Chedid para ver o jogo. Um simples empate já dava o título brasileiro ao Bragantino. E esse foi exatamente o placar em campo: 1 a 1. Morato fez o gol paulista e Andrew marcou para os catarinenses.

Com a bola rolando, a partida foi de muitas chances de gol para os dois lados. Precisando vencer a todo custo na luta contra o rebaixamento, o Criciúma avançou a marcação e contra-atacou em velocidade. A postura surpreendeu o Bragantino, que acabou tomando o primeiro gol.

Andrew mandou para as redes após driblar toda a defesa. Mas o gol serviu para acordar os donos da casa, que logo reagiram. Morato recebeu bola, driblou e bateu no canto do goleiro adversário.

Daí em diante, no segundo tempo, a formação do Bragantino tomou o domínio da partida e administrou o resultado para levantar a taça de campeão e festejar com a torcida presente no seu estádio.