Com apenas 1 ponto em 2 jogos, Ferrão precisa reagir no Estadual

O início do Ferroviário em 2020 não está sendo como planejado. Com um empate e uma derrota nas duas primeiras rodadas do Campeonato Cearense, o Tubarão da Barra ainda vive em meio à sombra das decepções sofridas do ano passado. Com uma mudança drástica em seu elenco, tendo apenas três remanescentes de 2019, e uma comissão técnica que trabalhou em poucos jogos na Copa Fares Lopes, o Peixe ainda batalha para conseguir engrenar na temporada.

Com Ceará e Fortaleza entrando apenas na 2ª fase do certame Estadual, o clube da Barra se torna o nome principal para conquistar a primeira etapa da competição.

No entanto, o time comandado por Zé Teodoro não tem dado vestígios até o momento que entrará na briga pelo título. Por mais que a pré-temporada do Ferroviário tenha começado no fim de 2019, o que ainda se vê em campo é um grupo desorganizado e com muito pouco entrosamento, além da questão técnica onde é grande o número de finalizações erradas.

O grande exemplo disso é que, na derrota por 2 a 0 para o Guarany de Sobral, o Peixe chegou a ter duas grandes chances de abrir o marcador antes de sofrer o primeiro gol do Bugre. O primeiro momento foi com o zagueiro Jonas, que recebeu um belo lançamento na área, mas cabeceou para fora. A segunda chance foi com Wellington Rato. O meia recebeu um passe na entrada da área, mas acabou errando o chute e mandou a bola por cima do gol sem levar perigo a Mauro, arqueiro da equipe rubro-negra.

"Tivemos umas duas ou três oportunidades no primeiro tempo, mas já no segundo nós adiantamos o time, tentamos não mudar a forma de jogar, demos até a oportunidade de voltar os mesmos jogadores. Eu acho que uma equipe que está em formação tem que ter o controle do jogo. Nós tivemos no início do segundo tempo, mas não finalizamos e o adversário têm jogadores que fazem a diferença. Então quando você não mata, você morre", disse Zé Teodoro, técnico coral.

Copa do Brasil

Agora, faltando apenas cinco rodadas para o fim da primeira fase do Cearense, o experiente comandante do Peixe está sob a pressão de dar resultado o quanto antes para que, pelo segundo ano seguido, o Tubarão da Barra não faça uma campanha abaixo do esperado e não fique de fora da Copa do Brasil de 2021.

"Uma equipe que está em formação tem esses momentos de oscilações, de altos e baixos. Nós recuamos muito, aceitamos muito a pressão do adversário no primeiro tempo. Tomamos um gol por erro. Os erros acontecem, mas o jogo estava com o adversário nos jogando para dentro da defesa", explicou Zé Teodoro.

Com somente um ponto conquistado em dois jogos, o Ferroviário busca a reabilitação na disputa. Uma vitória no próximo domingo, 12, diante do Caucaia, já seria um bom início para que o Peixe possa dar o primeiro passo em busca do objetivo na competição.

"Nós precisamos ganhar. Todo mundo está começando agora, não tem ninguém definido para conseguir a vaga ou as primeiras colocações. Precisamos buscar a reabilitação. O grupo tem que mostrar força e competência para sair dessa situação com um resultado fora de casa", afirmou o treinador coral.

O próximo adversário do Ferroviário vem de uma vitória por 4 a 2 sobre o Floresta e tem uma boa base do time que foi campeão da Taça Fares Lopes no ano passado. Para vencer o Caucaia, o time da Barra precisará fortalecer sua defesa e calibrar o pé na hora da finalização.

+

Com Ceará e Fortaleza entrando apenas na 2ª fase, o Ferrão é favorito para conquistar a 1ª etapa