Com 5 titulares absolutos com Enderson, disputa no Vovô acirra

Com a chegada do técnico Enderson Moreira no Ceará, após a saída de Lisca com a perda do título estadual, uma nova filosofia de trabalho era implementada no clube para a Série A, com a disputa da titularidade claramente aberta com a chegada do novo comandante. E com quatro rodadas da Série A jogadas, o treinador tem mantido um time-base, mexido pouco na formação inicial, ainda buscando ajustes, já visando o duelo de domingo, contra o Grêmio, na Arena Castelão, às 19 horas, pela 5ª rodada.

Analisando as escalações, apenas cinco jogadores atuaram em todos os jogos com Enderson sem serem substituídos, podendo receber assim a alcunha de titulares absolutos: o goleiro Diogo Silva, o lateral-direito Samuel Xavier, os zagueiros Luiz Otávio e Tiago Alves e o volante Fabinho, todos jogadores de defesa.

Diogo mostrou segurança e sem culpa nos gols que sofreu, consolida-se na vaga que era de Richard.

Na zaga, a dupla Luiz Otávio e Tiago Alves é muito sólida apesar dos gols que a equipe vem sofrendo, com Valdo como reserva de luxo para ambos, e Charles e Brock correndo muito por fora.

Na lateral-direita, Samuel Xavier, em grande fase, não tem dado chance a Cristovam, que mostrou pouco nas chances que teve. Fabinho se consolidou no meio, ganhando a vaga de Edinho no início do ano. E com a lesão de William Oliveira, deve continuar absoluto.

Nas demais posições, ou seja, seis peças, a disputa pela titularidade parece aberta, com o momento sendo propício para mudanças, tanto pelo clube vir de três derrotas seguidas, quanto jogadores virarem opções, como os recém-contratados Thiago Galhardo e Bergson, ou os que voltaram a treinar após período no departamento médico (Wescley e Felipe Silva).

Na lateral-esquerda, Tiago Carleto começou como titular com Enderson mas já perdeu a vaga para João Lucas, evidenciando uma disputa.

No setor de contenção, o volante ao lado de Fabinho tem sido Auremir, mas Edinho, Pedro Ken ou até Fernando Sobral mais recuado não podem ser descartados.

Na armação do meio-campo, a disputa parece a mais acirrada e com mais qualidade. O trio titular hoje é formado por Fernando Sobral, Chico e Ricardinho, com apenas o último tendo atuações regulares. A chegada de Thiago Galhardo e Bergson e os retornos de Wescley, Felipe Silva e Leandro Carvalho, podem fazer com que o técnico do Vovô mude todo setor sem pestanejar, que só não fica mais forte, pela lesão de Mateus Gonçalves.

No ataque, Ricardo Bueno é o artilheiro do time na Série A, mas já atuou abaixo nos três últimos jogos, sendo substituído no intervalo para a entrada do Roger, que ganha pontos com o técnico. “Os nossos maiores reforços estão lá no CT se recuperando e daqui a pouco podem nos dar uma possibilidade boa. Os que foram contratados também vão agregar e rapidamente estar bem entrosados com a forma de jogar”, disse Enderson.

No domingo

Para o duelo com o Grêmio, no domingo (19), a diretoria do Ceará já se planejou para comercialização de bebidas alcoólicas nos bares do Castelão, após a liberação das autoridades cearenses.

A venda será somente nos bares, sendo permitidas duas cervejas por vez para o comprador, com proibição para menores de 18 anos .