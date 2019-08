Com 5ª melhor média de público, Leão aposta em trunfo da torcida

Jogo do Fortaleza na Arena Castelão tem sido sinônimo de bom público nesta Série A de Campeonato Brasileiro. A torcida tricolor tem chegado junto e, não à toa, detém a 5ª melhor média de público da competição. Nas duas próximas rodadas, o grito vindo das arquibancadas será ainda mais importante. Com jogos seguidos contra adversários diretos, o elenco leonino conta com a força da torcida como trunfo para melhorar o desempenho como mandante e alcançar a pontuação desejada para o primeiro turno da competição.

Ao todo, nos sete jogos que fez em casa, o Fortaleza levou 208.323 torcedores. Com média de 29.760 por partida, o Leão do Pici fica atrás somente de Flamengo (47.478), Corinthians (36.378), São Paulo (35.823) e Palmeiras (32.677), times que brigam pelo título.

Na partida de amanhã, contra o Goiás, a diretoria aposta em mais um bom público. Até ontem, 18.492 torcedores já estavam confirmados, sendo 6.687 ingressos vendidos e 11.805 check-ins realizados por sócios-torcedores.

A boa presença de torcedores oficiais do Leão, inclusive, tem sido determinante para os bons públicos do time na competição. Por jogo, a média é de 16.118 sócios presentes.

Se nas arquibancadas os tricolores têm feito bonito, dentro de campo, o time deixa a desejar quando atua no Castelão. Foram sete jogos como mandante, com três derrotas, um empate e três vitórias, com 10 pontos de 21 disputados. Isso sem contabilizar a derrota por 2 a 1 para o Ceará, jogo que também foi feito no Gigante da Boa Vista, mas que o Leão do Pici atuou como visitante, já que o mando de campo era do rival.

Além do revés no Clássico-Rei, derrotas para Corinthians e Inter fazem o time acumular três jogos seguidos sem triunfos no Castelão, o que aumenta ainda mais a necessidade por vitória quando a bola rolar amanhã, às 16 horas.

"Precisamos vencer, ainda mais porque é um jogo em casa. Sabemos da qualidade do Goiás, a dificuldade do jogo, mas temos que buscar a vitória a todo momento", garantiu o atacante Wellington Paulista, artilheiro do time na Série A, com cinco gols. Dois deles marcados no empate por 3 a 3 com o Santos que, segundo WP9, serve de inspiração para o jogo de amanhã.

"A gente está pensando somente na vitória. Sabíamos da dificuldade de enfrentar o Santos na Vila Belmiro, em uma situação heroica conseguimos mudar o resultado. Isso nos deu moral e confiança para saber que podemos conquistar coisas maiores".

Se conseguir vencer os dois jogos em casa, contra Goiás e Fluminense, o Fortaleza encerra o primeiro turno do Brasileiro com a pontuação planejada. "A gente projetou 24 pontos pra 18 jogos. Essa foi a projeção interna com os jogadores. Se conseguirmos uma pontuação boa em casa, terminamos o primeiro turno bem", afirmou o presidente do clube, Marcelo Paz.