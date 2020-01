Com 10 contratações de nível elevado, Ceará chega a novo patamar no futebol nacional

No período de contratações dos clubes de futebol, um questionamento sempre toma conta das discussões de torcedores. Os jogadores que seu clube está contratando chegam, de fato, com status para ser titular? No Ceará, tal questionamento tem uma resposta clara. Com atuação agressiva no mercado, o Alvinegro adquiriu jogadores que de fato reforçarão o elenco e chegam para assumir titularidade.

Até agora, foram dez jogadores anunciados. O goleiro Fernando Prass, os zagueiros Tiago Pagnussat e Klaus, o lateral-direito Eduardo, o lateral-esquerdo Bruno Pacheco, o volante Charles, o meia Vinícius Goes e os atacantes, Rogério, Rafael Sóbis e Rodrigão.

É indiscutível que todos são contratações mais robustas que a maioria das realizadas pelo clube nos últimos anos e que elevam o nível técnico do elenco. Ao menos sete deverão compor o time titular.

Ceará está a uma contratação de fechar um time completo. Falta apenas mais um volante

É o caso do experiente e vitorioso Fernando Prass, que chega com extrema aprovação para assumir a camisa 1 após temporada que nem Richard nem Diogo Silva conseguiram convencer. A tendência, é que, com a vinda de Prass, Diogo não permaneça no clube, já que tem contrato somente até maio.

Na zaga, Tiago Pagnussat será o companheiro de Luiz Otávio. Após a dispensa de Tiago Alves e a saída de Valdo para o futebol japonês, o novo defensor vem com credenciais para formar nova dupla de segurança com o já conhecido "xerifão" alvinegro.

Na lateral-esquerda não há dúvida de que Bruno Pacheco é o dono da posição, sobretudo pela saída de João Lucas. Matheus Farias será o reserva.

O volante Charles chega com boas credenciais após ter sido eleito o melhor volante da Série B do Campeonato Brasileiro. Pelo investimento de R$ 3 milhões para comprar 50% dos direitos econômicos e tirá-lo do Internacional, formará dupla com Fabinho.

Já Vinícius Goes é o meia que terá a missão de substituir Thiago Galhardo, que foi artilheiro do time na Série A do ano passado, com 12 gols. Anunciado oficialmente ontem e com contrato de duas temporadas, ele tem a mesma característica do antigo camisa 89: a qualidade de infiltração para fazer valer o bom poder de finalização.

No ataque, a contratação mais badalada do futebol cearense neste ano não ficará de fora. Rafael Sóbis tem espaço no sistema ofensivo do Vovô, e o Ceará versão 2020 é, com certeza, Sóbis e mais dez.

Quem também tem tudo para ser titular é Rodrigão. Afinal de contas, conhecido por ser um artilheiro nato e credenciado após marcar 21 gols em 42 jogos na última temporada, ele será o principal responsável por resolver o principal problema que o Vovô enfrentou em 2019: justamente a ausência de um homem-gol que seja capaz de balançar as redes adversárias.

Eduardo, Klaus e Rogério, os outros contratados, terão que brigar para assumir vaga na equipe principal.

Além destes reforços, o Ceará tem a intenção de contratar um volante e também o atacante Rossi, que já tem proposta do Vovô em mãos. Definição do negócio pode sair hoje.

O Ceará foi muito bem no mercado e contratou nomes que agradaram os torcedores. A expectativa é que o técnico Argel Fucks faça o time "dar liga" e render dentro de campo.