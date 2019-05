Tom Barros: já paira um "precoce medo do rebaixamento"

Mal começou a Série A nacional e já paira o desconforto dos seguidos insucessos de Ceará e Fortaleza. Após quatro rodadas, os dois estão com a mesma pontuação do primeiro time da zona maldita, o CSA, que tem três pontos. Pior é que os nossos dois representantes vêm perdendo partidas nas quais poderiam, pelo desempenho, ter obtido três pontos. Pequenos detalhes ganham significação porque estão provocando grandes estragos. Exemplo claro disso os dois gols tomados pelo Ceará já nos acréscimos dos jogos com o Atlético de Minas Gerais e com o Goiás. Outro exemplo: a derrota do Fortaleza para o Botafogo no Engenhão, quando teve condições de alcançar melhor resultado. No jogo com o São Paulo, por exemplo, teve o Leão a oportunidade de sair na frente no placar. Marcinho recebeu a bola limpa, de frente para o gol, mas chutou para fora. Aí Hernanes, com elevado poder de conclusão, mesmo com ângulo menos favorável, colocou a bola na rede. Esses pequenos detalhes, que acabam fazendo a diferença, trazem terrível inquietação. É incrível, mas já na quarta rodada surge o precoce medo do rebaixamento.

Tempo ao tempo

O técnico Enderson Moreira só agora terá contato mais direto com o grupo. A virose, que o afastou por um período, atrapalhou seus planos e prejudicou sobremaneira o planejamento. Daí, o resultado inferior ao esperado. Enderson terá de lutar contra o tempo para tirar a diferença. Só aí poderá definir melhor o modelo de sua preferência.

Animador

O meia Thiago Galhardo teve boa estreia na meia-cancha do Ceará. Além do gol que marcou, sua participação coletiva correspondeu. Pelo visto, pode evoluir ainda mais, na medida em que for alcançando melhor entrosamento. Aliás, Enderson terá que estudar muito sobre o que pretender nesse setor. Parece confuso. Isso não é bom.

Pra frente Ferrão

Dá gosto ver a campanha coral na Série C. Narrei a vitória do Ferrão nos Aflitos. Ganhou com altivez. O time há jogado com responsabilidade. Jogou na Ilha como se estivesse na Barra. A continuar assim, passará tranquilo para as fases que serão decididas mediante mata-mata. Aí começará uma outra história. Não raro, mata-mata surpreende os melhores.

Felipe Alves

O goleiro do Fortaleza, Felipe Alves, vem confirmando sua boa fase. Não obstante o time não ir bem neste início de Série A nacional, Felipe vem realizando significativas defesas em todos os jogos. Transmite muita confiança aos companheiros. Conseguiu barrar inclusive o ídolo Marcelo Böeck.

É desolador ver a descida do Vasco, time pelo qual tenho grande admiração desde 1958, quando no auge de Orlando e Bellini. Nos últimos anos, seguidas humilhações, com diversos rebaixamentos para a Série B nacional. Ei-lo já outra vez na zona de rebaixamento. É doloroso vê-lo assim, longe dos seus tempos de glória.