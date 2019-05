Tom Barros: Vitória alvinegra com sufoco no fim

O Ceará ganhou. Alívio de tensões. O Grêmio não deu sossego. E o Ceará ainda teve de lutar contra o complexo dos 47 minutos. O medo de sofrer um gol nos acréscimos. No final, a comemoração. Merecida comemoração. No primeiro tempo, o Vozão surpreendeu ao abrir 2 a 0 no placar. O primeiro gol foi obra de arte. Um desfile de passes perfeitos executados por talentosos atletas. Começou com Leandro Carvalho, seguiu com Samuel Xavier, chegou a Thiago Galhardo. Aí um toque de calcanhar para deixar Ricardinho de frente para o gol. Ricardinho tocou no canto, encanto, encantador. O segundo gol foi contra, de Michel, mas não seria injusto se creditasse para Galhardo. O Grêmio descontou com Everton. Na fase final, espaços fartos e oportunidades de parte a parte, mas gradualmente o Grêmio apertou. Foi com Alisson, Matheus Henrique, Marinho, Pepê, enfim, com tudo o que tinha direito. Mas aí prevaleceu o ferrolho de um Ceará que se defendeu como pôde para garantir a vitória. Garantiu. Saltou parta o 12º lugar. Agora pode trabalhar mais sossegado para segunda-feira enfrentar o Avaí no Estádio da Ressacada em Florianópolis.

Iluminado

Marcinho foi demais na virada do Fortaleza sobre a Chapecoense na Arena Condá. Tudo deu certo para ele. No primeiro gol do Fortaleza, ele teve a perfeita percepção ao ver o toque de Edinho para Wellington Paulista. Aí já se posicionou para aguardar o cruzamento. Cravou o empate (1 x 1).

MAIS UMA VEZ

Marcinho seguiu atento. No belíssimo lançamento de Juninho, preciso quanto cálculo matemático, lá surgiu Marcinho na hora certa, na posição certa para executar com perfeição. Levou a bola no peito (ainda quiseram questionar que levara com o braço, mas a televisão mostrou que o lance foi normal) e mandou para as redes. Escreveu 2 a 1, a virada.

Conclusão

Para coroar um dia esplendoroso, Marcinho resolveu fazer uma assistência com a mesma precisão que Juninho tivera para que ele, Marcinho, marcasse o segundo gol. Marcinho fez o passe com a lucidez de quem viu o espaço e a entrada de Osvaldo. Então enfiou a bola com extrema perfeição. Osvaldo marcou (3 x 1). Vitória de Ceni, que mexeu certo. Vitória do Fortaleza. Glória de Marcinho, o melhor, com louvor.

O Ferroviário tem tudo para assumir a liderança isolada do Grupo A da Série C nacional. Uma vitória hoje sobre o Globo no Castelão coloca o Ferrão com dez pontos, no topo. O Globo cumpre fraca campanha. Está a uma posição da zona de rebaixamento. Mas nada de menosprezar o visitante. Se o Ferrão vencer, abrirá dois pontos sobre o vice.

O HGF, Hospital Geral de Fortaleza, realizou, ontem, o "Torneio R9 HGF 50 Anos", entre colaboradores do hospital. O torneio foi vencido pela equipe Sinergia, formada por profissionais da segurança, hotelaria e nutrição. Hoje, às 7h30, hasteamento das bandeiras e, logo após, às 9h, um ato ecumênico no auditório da unidade.