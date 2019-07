Tom Barros: uma segunda-feira muito especial para o futebol cearense

Ceará em campo. Ferroviário em campo. Floresta em campo. Segunda-feira como se domingo fosse. O Vozão no Maracanã. O Ferroviário no Castelão. O Floresta no PV. No caminho do Ceará o Fluminense do técnico Fernando Diniz, discípulo de Pep Guardiola. A diferença é que Fernando nunca teve sob seu comando uma autêntica seleção como a do Barcelona. De qualquer forma, Fernando busca alternativas para inovar. É bom treinador. No alvinegro o técnico Enderson Moreira, durante a fase de paralisação, cuidou de processar os devidos ajustes. A defesa é sólida, sem problemas, mesmo quando não pode contar com Luís Otávio. Tem opções. Dor de cabeça é o ataque. Bem que Robinson de Castro tentou contratar um centroavante, mas, como explicou, não deu para fechar. Boa a notícia da recuperação de Juninho Quixadá. Fino da bola quem está é o lateral-direito Samuel Xavier. Fase exuberante a de Fabinho que faz a torcida esquecer Richardson. Também brilhante o momento de Thiago Galhardo, que já marcou três gols. O Fluminense vai com proposta bem ofensiva: Yony González, Pedro e João Pedro. Ousadia. Está em casa.

Distância

Fortaleza abriu distância com os três pontos da vitória sobre o Avaí (2 x 0). Ainda assim restou a preocupação, não somente pela contusão de Osvaldo, mas pelos próximos adversários. Pela ordem: Atlético-MG, Corinthians, Ceará, CSA e Internacional.

Explicação

Um certame de alta performance, que exige dos atletas esforço máximo durante muito tempo, termina comprometendo a condição física de cada um, de acordo com o grau de exigência. Daí as contusões em série. Não há jogador que suporte grau de cobrança assim. Não por acaso a sede do clube vira hospital.

Ferrão na parada

Líder absoluto com 23 pontos, o Ferroviário recebe o Náutico de Recife. Será às 20 horas no Castelão. O time pernambucano experimenta momento complicado. Já o Tubarão tem gordura para queimar, tal a diferença que abriu, ou seja, sete pontos em relação ao quinto colocado, o Santa Cruz. Otimismo com a chegada dos nove contratados, já de olho no mata-mata que vem aí.

A volta do meia Lima

Ao Ceará abre esperanças de melhor qualidade na produção alvinegra. Queira Deus que este jovem de apenas 23 anos traga com ele o belo futebol que apresentou quando de sua passagem pelo Ceará em 2017, na campanha do acesso. Agora é esperar a resposta em campo

Meu Deus... A Série A foi paralisada para a realização da Copa América. O Vasco teve tempo para se recompor. Aí, quando a torcida esperava um time mais forte, vem um tão frágil quanto o anterior. E já perdeu para o Grêmio. Dirão que é foi normal, tudo bem. Mas é que para o Vasco, de certa época para cá, derrota virou rotina