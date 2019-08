Tom Barros: um teste para a lisura no futebol na Série C

O Ferroviário está nas mãos dos maranhenses e dos pernambucanos. Mais que nas mãos, está a depender da consciência desses protagonistas. Se os maranhenses do Sampaio Corrêa e do Imperatriz quiserem acomodar, o Imperatriz fará a festa. Se os pernambucanos Náutico e o Santa Cruz quiserem acomodar, o Santa fará a festa. Mas, no caso de acomodação, será uma festa suja, podre, contaminada pela desonestidade e a corrupção, exatamente os fatores mais combatidos no Brasil de hoje. Os holofotes da lisura deverão estar bem acesos no Castelão em São Luís e no Estádio dos Aflitos em Recife. Se houver combinação de resultados, certamente deverá acontecer o protesto formal por iniciativa do time prejudicado. Se comprovada a "armação", o caso obrigatoriamente deverá ser apreciado pela Justiça Desportiva, assim que cumpridas as exigências legais. Tudo isso, porém, somente terá sentido se o Ferroviário cumprir a sua parte, ou seja, ganhar do Confiança. Caso contrário, caberá à torcida coral ter a humildade de reconhecer a implosão da equipe que chegou a ter jeito de campeã, mas depois desabou de forma inexplicável. Coisas do futebol.

Armação

Os arranjos nos bastidores do futebol acontecem. Ninguém é tão ingênuo para pensar que não. Em 2011, um episódio enodoou o futebol de Minas Gerais. O Cruzeiro, para não cair, precisava na última rodada golear o rival Atlético. Estranhamente, o clássico sempre equilibrado, desta vez furou: o Cruzeiro ganhou (6 x 1) e ficou na elite. Vergonhosa abertura.

Armação II

Em plena Copa do Mundo na Argentina, em 1978, os donos da casa teriam de golear o Peru para obter a classificação, deixando de fora o Brasil. Pois aconteceu exatamente como os argentinos precisavam. Houve abertura peruana. A Argentina goleou (6 x 0). Um dos mais vergonhosos episódios da história do futebol. E ficou por isso mesmo.

Conclusão

O futebol tem seu lado sombrio. As velhas raposas atuam despudoradamente. Em momentos assim, conchavos são feitos, pouco importando a ética. Os prejudicados que se lixem. Então, não será surpresa se acontecer ato desleal de maranhenses e pernambucanos. Prefiro, porém, em nome da lisura, acreditar que serão honestos nos seus propósitos.

Saudosista, SEMPRE me ligo no que fazem os craques do passado. A momentânea volta da dupla Rinaldo e Clodoaldo remete a quando os dois desfilavam talento pelos campos de futebol. Certamente, ainda guardam lampejos dos velhos tempos. Clodo foi, nos últimos 20 anos, o melhor craque cearense que vi em ação.

Nos dois últimos confrontos entre Ceará e Flamengo, houve uma inversão: aqui, o Rubro-Negro goleou (0 x 3 no Castelão); no Maracanã o Ceará silenciou mais de 60 mil torcedores, ao ganhar (0 x 1), gol de Leandro Carvalho. Hoje, o Flamengo é um dos melhores do Brasil, mas o Ceará pode, sim, aprontar nova surpresa.