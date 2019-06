Tom Barros: Hora para reflexão local e nacional

Ceará e Fortaleza terão um período de folga com a paralisação da Série A. Momento oportuno para um repensar. Aliás, creio que todas as equipes em embaraços cuidarão de fazer uma espécie de "mea-culpa". Depois disso, as devidas correções de rumo. Há que ficar bem claro: esse curto período também não será suficiente para colocar tudo nos devidos lugares. Não é arrumação de casa que se faz num único dia. Há questões que não dependem apenas do próprio clube. Caso das contratações, por exemplo. Aqui difere da crise no setor imobiliário. Neste há abundância de oferta e faltam compradores. No futebol, há compradores, mas não há oferta. Explico: quem tem à disposição para venda um meia de alta categoria? Quem tem um bom centroavante à venda? Onde encontrá-los? Além disso, ainda que disponíveis mediante pagamento de multas, qual o valor? Então, é mais provável que as soluções tenham de ser encontradas no âmbito das próprias equipes. Trabalho para Rogério Ceni e Enderson Moreira. Mas, antes da paralisação, ainda haverá desafios. Amanhã, o Fortaleza recebe o Cruzeiro no Castelão. Na quinta, o Ceará enfrenta o Vasco no Rio.

Copa América

Esta competição tem seu charme especial pela presença de seleções campeãs do mundo como Uruguai (bicampeão do mundo em 1930 e 1950), Argentina (bicampeão do mundo em 1978 e 1986) e Brasil (pentacampeão do mundo em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002), bem como pela vinda de jogadores de renome, trazidos de times do competitivo futebol europeu. Cobertura completa será feita na Rádio Verdes Mares.

Serenidade

Não é motivo de desespero estar um time na zona de rebaixamento, desde que apresente potencial para sair da situação. O Grêmio, por exemplo, esteve na zona durante bom tempo. Mas havia consenso de que, mais cedo ou mais tarde, dali sairia. Saiu. No caso do Fortaleza, há que se analisar com urgência seu poder de recuperação. Mas tudo com serenidade e bom senso. Nada de precipitações.

Condições

Se o Fortaleza recuperar fisicamente a equipe, suas possibilidades de saída da zona de rebaixamento serão boas. Há muito o time vem trabalhando no limite. Pelo atual potencial técnico vejo condições positivas, sim.

Anotem este nome:

João Pedro Junqueira de Jesus. É o garoto de 17 anos que está encantando a todos, atuando pelo Fluminense. Nasceu em setembro de 2001, em Ribeirão Preto. Suas possibilidades foram ampliadas pela presença do técnico Fernando Diniz, que tem dado todo apoio ao jovem atleta.

A imagem de Neymar despenca. Seu valor no mercado reduzido. Patrocinadores de peso estudam abandonar o atleta. Sua permanência no PSG já é discutida, haja vista a chegada do disciplinador Leonardo. Na pesquisa do Real Madrid, seu nome teve votação pífia. Vida doida fora de campo tem um preço.