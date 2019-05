Tom Barros: Ceni e o olhar furtivo do treinador

Há muito eu não via no futebol cearense uma homenagem tão comovente quanto a que foi prestada pela torcida do Fortaleza ao treinador Rogério Ceni, festejando a marca de 80 jogos que ele completou à frente da equipe. Dizem que homem não chora. Chora, sim. Há várias canções sobre o tema. Na década de 1940, o cantor Orlando Silva gravou o samba "Lágrimas de Homem", que fez muito sucesso. Coisa mais recente, a dupla Rick e Renner gravou "Lágrimas de um Homem", música sertaneja que teve boa repercussão. Ceni segurou as lágrimas, mas a televisão mostrou os marejados olhos dele. Grande seu esforço para não deixar rolar pela face a lágrima da emoção, que era também a da gratidão. Importante foi ler nos olhos de Ceni e depois na entrevista o quanto ele sentiu na alma o afeto do torcedor. Ceni, campeão do mundo pela Seleção Brasileira e pelo São Paulo, já vivido em tantas homenagens pelos estádios do mundo, vivenciou aqui algo diferente. Mais que palavras, discurso ou oração, valeu o olhar furtivo em que tentou esconder as lágrimas contidas. O olhar disse tudo: expressão forte e legítima do que estava cheio o seu coração.

O comentarista Wilton Bezerra critica muito os cronistas de resultado, ou seja, os que dão prioridade não à produção mas à vitória, mesmo quando o time joga mal. Tudo bem. Seus argumentos são sólidos. Agora, porém, pelo momento presente de Fortaleza e Ceará, opto por ver três pontos conquistados, pouco importando se produziu bem ou mal.

Uma palavra muito usada no futebol da gente é "gordura". O time tem de fazer gordura para queimar quando necessário. A gordura geralmente é feita no turno, quando o time abre distância e, dependendo das circunstâncias, obtém uma certa folga para as situações emergenciais do returno. Pois exatamente isso é que Ceará e Fortaleza não estão sabendo fazer. Poderão ter sérios problemas no futuro

Que técnico do Ceará mereceria uma homenagem tipo a recebida por Rogério Ceni? Resposta incisiva: Dimas Filgueiras. O eterno "soldado" do clube deixou uma história inigualável em Porangabuçu. Um livro biográfico de Dimas será importante legado para as futuras gerações de alvinegros.

No embalo pegará o Globo pela Série C. O jogo será segunda-feira, dia 20, às 20 horas, no Castelão. Ferrão na ascensão de uma bela campanha, onde bateu nos dois pernambucanos da chave. Caxito e Léo Jaime em alta. Imaginem quando Edson Cariús voltar ao ataque do Ferrão.

A meia-cancha do Ceará vem sendo alvo de observações desfavoráveis. Chico e Auremir têm sofrido cobrança mais forte por parte da torcida. A rigor, apenas Fabinho vem produzindo bem. Boa notícia é a liberação de Wescley e a chegada de Juninho Quixadá para a transição. Pode ser que o setor volte a produzir bem.