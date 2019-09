Tom Barros: Afirmação tricolor no novo momento

Uma vitória edificada com extrema confiança. O Fortaleza, com todos os méritos, ganhou do Goiás (2 x 0). Desde o início do jogo, a proposta ficou bem definida: o Leão assumiu o controle, praticando um futebol ofensivo em busca logo do primeiro gol. Deu inclusive ao Goiás espaços para os contra-ataques. E foi assim que Michael e Kayke, em dois momentos, assustaram a defesa tricolor, embora apanhados em impedimento. A consolidação do melhor futebol do Leão começou a ser definida no gol de Quintero (1 x 0) que teve homens da defesa em jogada de ataque, ou seja, passe de Tinga numa trama ensaiada. Na fase final, apesar de o Fortaleza ter tomado uma bola na trave (esquisita cabeçada contra de Wellington Paulista), jamais cedeu o domínio ao adversário. Nesta parte os lances de velocidade pontificaram com Felipe Pires, o melhor do jogo. Aliás, de Pires o passe para o gol de Osvaldo (2 x 0). Houve também a bola na trave do Goiás, mandada por André Luís. Enfim, uma superioridade que consolida a nova fase do Fortaleza, agora sob o comando de Zé Ricardo. Boas perspectivas para o jogo diante do Fluminense sábado próximo.

Preocupações ampliadas

A derrota do Ceará na Arena da Baixada trouxe mais inquietações pela sequência de insucessos. No futebol brasileiro, três derrotas seguidas têm efeito terrível porque abalam a autoestima e põem em prova a autoconfiança do grupo.

Desfalques

A favor do treinador Enderson Moreira está o argumento de que não pôde contar com cinco titulares (Samuel Xavier, Luís Otávio, Ricardinho, Lima e Leandro Carvalho). Verdade. Ele tem suas razões. Entretanto, se chegar à quarta derrota consecutiva, nem esse argumento terá valia. O próprio técnico Ederson Moreira sabe disso.

Etapas

Há três rodadas o Ceará estacionou nos 20 pontos. Nas duas próximas jornadas, quando teoricamente termina o turno, o Vozão enfrentará o Corinthians em São Paulo e o Botafogo no Castelão. Ganhar do Corinthians no Itaquerão é muito difícil, embora em futebol tudo seja possível. Ganhar do Botafogo no Castelão passou a ser obrigação. Difíceis etapas. Tome pressão. Só depois, já no returno, o Vozão terá pela frente uma equipe modesta, o CSA de Alagoas.

Menção especial para Felipe Pires, o melhor da vitória do Fortaleza sobre o Goiás. Ele deu continuidade ao que mostrara na reação diante do Santos na Vila Belmiro, quando o Leão transformou em 3 a 3 uma derrota de 3 a 0. Felipe Pires se estabeleceu de vez no Fortaleza. É um jogador bastante veloz, insinuante, que cria situações embaraçosas para as defesas adversárias.

Méritos também para o técnico Zé Ricardo. De uma forma discreta e competente, ele vai moldando o Fortaleza bem à sua maneira. Ontem, fez três modificações corretas e no tempo devido. Colocou Marlon e manteve a velocidade com Edinho e Osvaldo. Pouco a pouco a torcida compreende que o apoio ao técnico Zé Ricardo é essencial. É a busca da afirmação de uma nova era.