Clássico-Rei: agora é tempo de definição

Não foi um clássico tão brilhante quanto o de domingo passado, mas teve também suas emoções. Quando Edinho e Roger perderam boas chances, imaginei num novo jejum. Ledo engano. Desta vez, houve gols (1 x 1). O primeiro tempo foi do Ceará, com destaque para Leandro Carvalho nos avanços pela direita. O gol de Felipe Baxola fez justiça ao Ceará, que estava melhor. Na fase final, o Fortaleza voltou melhor. Apertou a marcação e trabalhou mais em cima. Logo foi compensado. O cruzamento de Osvaldo resultou no gol de Ederson (1 x 1). Não entendi o motivo de uma confusão generalizada entre os jogadores, culminando com a expulsão de Leandro Carvalho e Derley. Depois disso, equilíbrio. Placar justo para um clássico no qual desta vez houve gols, mas não a beleza plástica e emocionante do clássico anterior.

Dois grandes

A rodada desta quarta-feira pelo Campeonato Cearense ganhou importância jamais prevista pelos melhores analistas de plantão. Tudo porque o destino de dois grandes do nosso futebol será traçado no fim da rodada. Ninguém concebe ver o Fortaleza, campeão brasileiro da Série B 2018, e tendo subido para a Série A, perder a vaga para o Floresta na semifinal cearense. Será a zebra das zebras.

Ferrão

O Ceará, já classificado, vai de time misto diante do Ferroviário. Teoricamente, abre melhores possibilidades de classificação coral. Nem sempre, porém, time "B" é sinônimo de menor resistência. A turma da laranja quando quer mostrar serviço é terrível. Poderá cometer grave erro de avaliação quem imaginar um Ceará desinteressado no resultado. Uma coisa é poupar jogadores. Outra coisa, bem diferente, é relaxar diante da responsabilidade profissional. Creio que o Ceará possa poupar, jamais relaxar.

Bastidores

Não há como evitar as especulações no futebol, máxime quando em disputa interesses alvinegros e tricolores de aço. Na hora da definição, que o Fortaleza nunca dependa do Ceará e que o Ceará nunca dependa do Fortaleza. Ajuda do rival é utopia. /// No Pici, predomina a situação de não depender de ninguém para alcançar a vaga na semifinal. Pela estrutura, elenco e demais opções, o normal é o Fortaleza se impor diante do Floresta. Se assim não for, nada de colocar a culpa em terceiros.