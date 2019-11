Colombiano Valentin Rodrigues ganha etapa do SuperKite Brasil

Os amantes do kitesurfe puderam acompanhar, ontem, a disputa final da categoria masculina do SuperKite Brasil 2019, na Praia do Cumbuco, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. Completando a 16ª edição em areias cearenses, o evento de kite freestyle foi palco de apresentações acirradas e de tirar o fôlego. O colombiano Valentin Rodrigues, de 17 anos, foi o grande vencedor da sétima etapa da Liga Mundial e conquistou a pontuação necessária para ultrapassar o dominicano Adeuri Corniel, líder do circuito, e ser campeão da temporada.

A final masculina foi assistida por uma multidão de pessoas que vibrou a cada manobra na Praia do Cumbuco, que é um dos principais palcos do mundo para a prática de kitesurfe. E que já virou destino certo de uma das etapas do Mundial. A premiação para os melhores é de 20 mil euros, o equivalente a quase 100 mil reais para os campeões desta etapa do Cumbuco.

O título foi disputado por 32 atletas e Valentin conquistou vitórias consecutivas a cada bateria, chegando à final com os dominicanos Adeuri Corniel e Luiz Alberto Cruz, e o espanhol Liam Whaley, segundo, quarto e terceiro colocados, respectivamente.

Não chegou lá

O cearense Erick Anderson era um dos kitesurfistas favoritos para a etapa brasileira. Mas o talentoso atleta local não conseguiu chegar às finais e parou na fase eliminatória.

No ano passado, o atleta, então com 20 anos, conseguiu participar de uma etapa do Mundial e, superando a forte concorrência, terminou com a 3ª colocação.

O resultado chamou a atenção de muitas pessoas ligadas ao esporte, que patrocinaram a ida de Erick a mais etapas do Circuito Mundial nesta temporada. Em Dakhla, no Marrocos, por exemplo, uma de suas manobras foi escolhida como a melhor da etapa.

Final feminina

Hoje será a vez das mulheres colorirem o céu com suas pipas em disputa que promete também ser acirrada.

A semifinal será disputada por oito atletas e, as quatro melhores colocadas, seguem para a final, disputada no mesmo dia.

Na lista de competidoras, destaque para as brasileiras Bruna Kajiya, além das cearenses Angélica Freitas, Estefânia Rosa e a favorita ao título, Mikaili Sol, que já é bicampeã mundial, e entra em águas cearenses para sacramentar o tricampeonato.

Sustentabilidade

O cuidado com o meio ambiente é um dos pilares do SuperKite Brasil. Ao longo do evento, ações socioambientais serão realizadas para conscientização.