Cochilos do Fortaleza se repetem há 3 jogos; Ceni dá o alerta

Quando venceu o Avaí/SC por 2 a 0, pela 10ª rodada da Série A, o Fortaleza não apresentou o problema, mas nos últimos três jogos, o Leão teve "apagões" em momentos cruciais dos jogos, ocasionando questionamentos na sua campanha.

O time orientado pelo técnico Rogério Ceni tem levado gols - em que pese a qualidade dos adversários da Série A - que põem por terra o rendimento da equipe em momentos vitais das partidas.

Tal aconteceu nos 2 a 2 com o Atlético/MG, em Belo Horizonte, quando começou perdendo por 2 a 0; nos 3 a 1 para o Corinthians, na Arena Castelão, e na derrota por 2 a 1 para o Ceará, no Clássico-Rei do sábado, dia 3.

Retrospecto

Diante do Atlético Mineiro, logo aos 6 minutos do primeiro tempo, o volante Juninho tentou recuar a bola para o goleiro Felipe Alves, que já estava adiantado, e o encobriu, marcando um gol contra. Sete minutos depois, Roger Carvalho cometeu pênalti bobo em Elias, o que gerou o segundo gol atleticano. O time se redimiu e empatou por 2 a 2.

Reagir e empatar nem sempre é possível. Diante do Corinthians, o Leão até que marcou 1 a 0, aos 40 do primeiro tempo, com Osvaldo, mas, no segundo tempo, sofreu dois gols no espaço de quatro minutos. Boseli empatou aos 21 e Pedrinho virou para 2 a 1 aos 25 minutos. Daniel Avelar fechou a conta para o Timão.

Chegado o clássico contra o Ceará, o Alvinegro teve amplo domínio no primeiro tempo e, além disso, o Tricolor iniciou o jogo desconcentrado. Aos 14 e aos 17 minutos, Felippe Cardoso e Thiago Galhardo fizeram dois gols.

"Tem que entrar ligado desde o começo do jogo em qualquer partida, em qualquer situação. Se você permite que o adversário faça gols logo no começo, depois é difícil você reverter o placar. Nesse clássico, íamos tomando outro gol parecido com o do Corinthians", avaliou Rogério Ceni na entrevista coletiva.