Clubes ingleses dominam finais europeias

Arsenal e Chelsea confirmaram o domínio do futebol inglês no continente europeu e vão decidir a Liga Europa desta temporada. As duas equipes vão se enfrentar no próximo dia 29 de maio, na cidade de Baku, no Azerbaijão.

O Arsenal se classificou ontem ao derrotar o Valencia, na Espanha, por 4 a 2. Em Londres, a equipe inglesa já havia vencido por 2 a 0. Minutos depois o Chelsea também confirmou a classificação ao passar pelo Eintracht Frankfurt nos pênaltis, em casa, após o empate em 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação.

As finais dos torneios europeus nesta temporada serão formadas apenas por ingleses. A decisão da Champions League, dia 1º de junho, em Madri, terá Tottenham Hotspur e Liverpool.

Jamais apenas um país teve todos os finalistas dos torneios europeus de futebol, com é o caso desta temporada 2018/2019.

Nos pênaltis, Chelsea derrotou o Eintracht Frankfurt e decidirá o título da Liga Europa

Sem título nacional

Mas é muito provável que nenhum deles seja campeão inglês. O título deve ficar com o Manchester City, que tem 95 pontos - um de vantagem sobre o Liverpool (com 94) e precisa apenas derrotar o Brighton, no próximo domingo (12), na última rodada da competição, para levantar a taça.

Como foi a classificação

O Arsenal foi quem obteve a vaga com mais tranquilidade graças à atuação de Pierre-Emerick Aubameyang. O atacante fez três gols em uma partida que o Valencia tinha de partir para o ataque, mas que foi dominada pelo clube britânico.

O Chelsea teve muito mais trabalho e só avançou graças aos lances em que o brasileiro David Luiz e o italiano Zappacosta evitaram em cima da linha gols do Frankfurt. Nos pênaltis, a equipe alemã começou na frente após os ingleses perderem uma cobrança, mas a estrela do goleiro espanhol Arrizabalaga brilhou mais e ele defendeu as duas últimas penalidades da equipe do Eintracht.

Será a primeira vez desde 1972 que dois clubes ingleses decidem a Liga Europa ou sua predecessora, a Copa da Uefa. Naquele ano, o Tottenham Hotspur derrotou o Wolverhampton.