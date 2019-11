Clássico-Rei receberá festa inédita na Arena Castelão

Em uma rivalidade centenária, o jogo começa bem antes da bola rolar. Para o maior duelo do futebol cearense, as torcidas de Ceará e Fortaleza preparam uma festa sem precedentes nas arquibancadas da Arena Castelão neste domingo (10), às 19 horas, em partida válida pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Com os clubes empatados em pontuação, 36, o apoio dos torcedores surge como ânimo extra para o choque, então decisivo na sequência da competição. Tamanha importância do confronto, justamente aquele que fecha o embate entre Vovô e Leão em 2019, que grupos de organizadas distintos e torcedores comuns se uniram como um organismo para engrandecer o espetáculo.

O aporte financeiro veio de todos os lados: através de empresas parceiras, iniciativas privadas e até rifas entraram na cota a fim de colaborar com a festa. Como em um evento, o objetivo dos rivais é transformar a partida em experiência, reunir uma paixão coletiva dos desconhecidos e ascender ao País a força dos representantes cearenses.

O apogeu fica por conta dos mosaicos, inclusive em 3D, que servem como sinônimos da imponência. Desta vez, alvinegros e tricolores irão chamar a atenção para a história dos próprios clubes e de como ambos são vitoriosos em cenário local e nacional.

Espetáculo tricolor

O Fortaleza terá um número maior de torcedores no dia do Clássico-Rei, uma vez que detém o mando de campo da partida, assim como o Ceará foi mandante no 1º turno. A distribuição será de 38.898 aos donos da casa, enquanto o arquirrival soma 13.655 - o que totaliza 52.553 espectadores.

Acumulando os títulos consecutivos da Série B, Campeonato Cearense e Copa do Nordeste, o foco das festas nos setores Sul e Central será a exaltação da história leonina, que completou 101 anos no dia 18 de outubro. A preparação iniciou há cerca de dois meses e pretende ser uma das mais inovadoras já preparadas pelos tricolores.

À frente da homenagem está a Equipe Mosaico, uma ala da Torcida Uniformizada do Fortaleza (TUF). Escondendo a comemoração a sete chaves, o grupo prepara três mosaicos para o Clássico-Rei, sendo um deles permanente.

Além da menção aos títulos, também haverá um material destinado aos principais resultados obtidos pelo Fortaleza e à força das torcidas organizadas. Mascote oficial do clube, o Leão será estampado em um dos mosaicos com bastante papel picado, TNT e um show pirotécnico, cenário costumeiramente traçado para os principais jogos do clube ao longo da temporada.

A expectativa cresce com o segredo porque o Fortaleza se tornou referência em mosaicos no futebol brasileiro. Foi através dos tricolores que o Estado ganhou o primeiro, ainda no Estádio Presidente Vargas (PV), na Copa do Brasil de 2012 contra o Náutico.

Depois veio o pioneirismo com formatações em 3D, LED, letra cursiva e o estilo permanente, sempre rompendo as barreiras do imaginário. Atmosfera garantida e que serve de estímulo aos atletas.

"Sabemos que vai ser um jogo muito difícil, mas nós temos o apoio do nosso torcedor, que é fundamental. Eles vão encher o estádio e, com certeza, a gente vai se doar ao máximo por eles e conseguir os três pontos para ter uma posição melhor no meio da tabela", destacou o lateral-direito Tinga.

Festa alvinegra

Com torcida cativa e uma campanha em ascensão, o Ceará deve lotar a Ala Norte da Arena Castelão e fazer uma grande comemoração, apesar da limitação nos assentos. É justamente do clube alvinegro o recorde de público entre todos os nordestinos no Brasileirão desta temporada, com 49.809 espectadores pagantes na partida contra o Santos no dia 2 de junho, data em que a Instituição completou 105 anos de fundação. Na ocasião, foram projetados dois escudos em alusão à história do Vovô.

Torcedores do Ceará também querem promover um show com o seu mosaico

E para tudo fluir no Clássico-Rei foi preciso união entre todas as torcidas uniformizadas. Apesar de possuir a equipe Vai Rolar a Festa, as demais agremiações de torcedores colaboram ativamente no projeto, que promete ser um dos mais difíceis já executado.

A inspiração atravessou o continente e vem das bases alemãs do Borussia Dortmund, que detém a famosa Muralha Amarela - nome dado aos torcedores que ficam na geral do Estádio Signal Iduna Park e executam mosaicos permanentes. Dito a proposta arrojada que se criou para o duelo com o Fortaleza, os alvinegros preparam para invocar os "fantasmas do arquirrival" e valorizar a história do time mais longevo do Estado.

Segunda a organização serão 15 mil plaquinhas para a confecção de uma atração que seguirá ao longo dos 90 minutos do duelo. A coreografia será dividida em três partes, apresentando ao torcedor alguns trechos da trajetória da equipe ao longo do século. No grande desfecho, os presentes na arquibancada vestirão um capuz preto formando então o desenho, ainda misterioso.

Em determinado momento, o espaço se tornará como um campo em que os ex-atacantes Sérgio Alves e Mota desfilaram o futebol antes da aposentadoria. A lembrança aos artilheiros é pelo grande desempenho frente ao arquirrival, o que lhes rendeu taças e a artilharia em Porangabuçu.

Em números, Mota soma quatro títulos estaduais (1998, 2002, 2012 e 2013) e marcou 89 gols, sendo o 9º maior artilheiro da história do Ceará, ao lado de Ivanir. Já Sérgio Alves atende pelo nome de "Carrasco" pela quantidade de tentos no Leão, acumulando 23 em 25 jogos. Como jogador acumula quatro taças cearenses (1993, 1996, 1997 e 2002) e a honra de ser o 3º maior goleador do clube, com 141 gols. Aposentado dos gramados, trabalha no Vovô como treinador da equipe feminina.

"O time é que rege o torcedor. O que você faz dentro de campo, conduz o lado de fora. Vamos fazer a dificuldade virar contra (o Fortaleza). Eu gostaria de 50 a 50 (divisão de torcida) porque é mais saudável e justo. Vamos para lá sabendo que temos um número menor, mas de torcedores apaixonados, vibrantes e que vão apoiar, pode ter certeza disso", analisou o técnico alvinegro Adilson Batista.

Segurança

Para promover o clima de paz durante o jogo, seja dentro ou fora da Arena Castelão, a reunião de providências com representantes dos clubes e da Federação Cearense de Futebol (FCF) definiu a presença de um vasto escopo de agentes de segurança.

A Polícia Militar terá 278 profissionais na área interna do equipamento, enquanto 275 farão vistoria no lado externo, sendo que 10 farão a escolta da equipe de arbitragem. A Polícia Civil estará representada por 22 agentes, o Corpo de Bombeiros com efetivo de 30 e a Guarda Municipal com 12.

Vale ressaltar que as torcidas organizadas serão acompanhadas pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar, que terá o horário entre às 17 e 18 horas para averiguar materiais e fazer vistoria. A montagem dos mosaicos precede aval dos respectivos órgãos competentes e deve ser iniciada hoje, no turno da noite.

FOTOS: JL ROSA