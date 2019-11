Clássico-Rei de hoje é um dos mais importantes da história

Independentemente do que aconteça na Arena Castelão, o dia 10 de novembro ficará marcado na centenária história do Clássico-Rei. O jogo de hoje não é só mais um encontro entre Fortaleza e Ceará. A peleja merece capítulo especial por tudo que representa. Historiadores confirmam que este será um jogo para ficar na galeria dos maiores.

Tamanha importância existe pelo contexto que cerca tricolores e alvinegros. Em 2019, os dois times voltaram a se enfrentar na Série A após 26 anos. O jogo do 1º turno, que teve vitória do Vovô por 2 a 1, foi marcante, mas a partida de agora resguarda peculiaridades mais impactantes.

Ambos são concorrentes diretos na luta pela permanência na elite. Vitória no clássico significa não somente tranquilidade, mas complica o cenário do rival. O que pode ter impacto direto no planejamento dos dois clubes já para 2020.

“Por tudo que está em jogo, é um jogo extremamente importante. E que tem um peso histórico muito grande, porque se há um vencedor e um derrotado, haverá uma repercussão muito grande”, diz o historiador Airton de Farias, pesquisador do futebol cearense.

Para David Barboza, pesquisador e historiador do futebol cearense, que é apontado pelo próprio Fortaleza como curador oficial do clube, a dimensão do duelo supera encontros recentes. “O embate de agora, pela situação de cada um dos clubes e pelo que pode acarretar no futuro, torna esse o jogo mais importante de todos”.

A prova da maior importância é que, há 10 anos, um outro Clássico-Rei entrou para a história de forma decisiva. Na Série B de 2009, o Vovô venceu o Leão, por 1 a 0. O resultado foi determinante para o futuro de ambos, já que impulsionou o Ceará na luta pelo acesso e afundou o Tricolor no Z-4. “Aquele Clássico-Rei de 2009 foi exatamente neste contexto. Foi um clássico que interferiu totalmente no ano posterior”, garantiu Tiago Eloy, pesquisador e historiador do futebol cearense que trabalha no Centro de Cultura, Biblioteca e Documentação do Ceará.