Clássico da Paz abre a 2ª fase do Estadual para Ceará e Ferroviário

O Ceará inicia o Estadual como favorito e fará seu primeiro jogo no ano diante da torcida O Ferroviário vem embalado com três vitórias e um empate, sob o comando de Anderson Batatais

Depois de muita espera, o Campeonato Cearense, enfim, chega a sua etapa de principais definições. Com as entradas de Ceará e Fortaleza, a 2ª fase decide quem avança às semifinais e seguirá na luta pelo título de 2020. Hoje, às 20 horas, no Estádio Presidente Vargas, o Alvinegro inicia a caminhada no Estadual contra o Ferroviário, em partida que vale muito para ambos.

O Clássico da Paz põe frente a frente dois times que vivem realidades distintas. O Vovô vai para apenas a sua segunda partida oficial na temporada e ainda busca o melhor condicionamento físico e entrosamento após grande reformulação no elenco. Já o Tubarão da Barra vem de uma sequência de sete partidas na primeira fase, em que terminou na 3ª colocação. O ritmo de jogo e o entrosamento da equipe, em tese, devem estar mais aflorados.

Mas é fato que, tecnicamente, o Ceará entra em campo com superioridade. Principalmente pelo fato que o técnico Argel Fucks não deverá poupar o time titular e mandará a campo o que tem de melhor à disposição. Porém, realizará mudanças em relação ao time que empatou em 2 a 2 com o Freipaulistano, no último domingo.

O zagueiro Tiago foi diagnosticado com fratura em ossos da face e está impossibilitado de participar dos treinos com contato, mas segue com atividades físicas sob supervisão médica. Não será preciso procedimento cirúrgico, mas o atleta está fora da partida. Klaus entra no seu lugar.

Além disso, há uma outra alteração no sistema ofensivo. O atacante Mateus Gonçalves teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF ontem e foi regularizado. Com isso, será titular no jogo de hoje.

Ao menos na escalação que o técnico Argel Fucks esboçou para o duelo, o "Raio", como é conhecido pela torcida, figurou na equipe principal, formada por Fernando Prass, Samuel Xavier, Klaus, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fabinho e Charles; Rogério, Vinícius e Mateus Gonçalves; Rodrigão.

A surpresa ficou por conta de Felipe Silva, que treinou na equipe reserva. O atleta irá como opção no banco para o decorrer do jogo.

Um fato positivo será o reencontro do Alvinegro com seu torcedor após a partida de portões fechados.

"A gente sabe da importância do nosso torcedor, que sempre nos apoia, sempre nos incentiva. Ele nos dá a força necessária para jogar e vencer as partidas. Sentimos falta dele no último jogo. Mas que bom que nessa partida já os teremos de volta. Contaremos com aquele incentivo que a gente sempre tem, aquele apoio, que nos empurra nos jogos", destacou o lateral-direito Samuel Xavier

Ferrão embalado

Logo na estreia, o Ceará vai encarar um Ferroviário embalado. Depois de um começo difícil no Estadual e a saída do técnico Zé Teodoro, o clube coral entrou nos trilhos com a chegada de Anderson Batatais. Sob comando do novo treinador, o Tubarão está invicto, com três vitórias e um empate em quatro jogos disputados.

O Ferroviário vem embalado com três vitórias e um empate, sob o comando de Anderson Batatais

O treinador aposta na continuidade do bom momento para a 2ª fase.

"Esperamos que possamos concluir essa segunda fase da forma que foi concluída a primeira. O time está em evolução, está crescendo. O entendimento de jogo tá sendo bastante aceito e esperamos que nossa equipe possa continuar nesse crescimento e brigar pela vaga", garantiu.

O técnico coral contará com dois "reforços" para o Clássico da Paz, um no sistema defensivo e outro no ataque. O zagueiro Diego Bispo retornará após cumprir suspensão automática e o meia Caíque, que foi poupado na vitória por 1 a 0 sobre o Barbalha, por determinação do departamento médico, está de volta.

Outros jogos

Hoje, outras duas partidas complementam a primeira rodada do Campeonato Cearense. Às 15h30min, o Pacajus recebe o Barbalha, no Estádio João Ronaldo. A equipe pacajuense quase foi rebaixada, já que terminou a primeira fase na 6ª colocação, enquanto a Raposa dos Verdes Canaviais encerrou a etapa inicial na 2ª colocação.

Às 21h30min, o Guarany de Sobral, campeão da primeira fase, receberá o Atlético-CE, no Estádio do Junco, em Sobral, em partida que terá transmissão exclusiva da TV Diário.Com a vaga na Copa do Brasil do ano que vem garantida, o Cacique do Vale vai em busca de outros objetivos na competição, enquanto a Águia da Precabura, que ficou na 4ª colocação na fase inicial, tentará garantir vaga na Série D do Campeonato Brasileiro do ano que vem.

Ficha Técnica

Campeonato Cearense - 2ª fase

Estádio Presidente Vargas

29 de janeiro - 20 horas

Árbitro: Renato Pinheiro

Transmissão: Rádio Verdes Mares e Tempo Real em Globoesporte.com e diariodonordeste.com.br/jogada

Ceará

Fernando Prass, Samuel Xavier, Klaus, Luiz Otávio, Bruno Pacheco, Charles, Fabinho, Rogério, Vinícius,

Mateus Gonçalves, Rodrigão. Técnico: Argel Fucks

Ferroviário

Nícolas, Jonas, Magno Alves, Diego Bispo, Willian Machado, Felipe Macena, Magno, Wellington Rato, Caíque,

Tito, Léo Bahia. Técnico: Anderson Batatais