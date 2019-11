Circuito Ceará Games premia os melhores crossfiteiros do Estado

O Circuito Ceará Games encerrou, ontem, seu primeiro calendário de competições de crossfit, que teve início em março. "A gente resolveu fazer o circuito até para coroar, no fim da quarta etapa, aqueles atletas que, dentro do esporte, estavam condicionados melhor. Então, a intenção era enxergar como esse atleta começou no início do ano e a sua evolução", destaca o organizador do evento, Cleber Ribeiro.

Dividido em quatro etapas, o Circuito reuniu cerca de 300 pessoas por edição e atletas representantes de mais de 57 boxes. A segunda edição foi a responsável pelo maior número de inscritos: 380 no total.

Em todas elas, foram premiados o destaque de cada dia e, neste sábado (16), definiu-se o ganhador referente ao acumulado de 2019, em todas as três categorias: iniciante, intermediário e avançado (RX), com prêmio de até R$ 7 mil. "Isso é algo que nunca tinha acontecido no Ceará. Nenhum circuito fez essa premiação acumulada", reforça Ribeiro.

Quem se manteve forte durante a competição foi a atleta Myla Cristian, de 26 anos. Ela treina há quase dois anos e o Ceará Games foi a sua primeira experiência na modalidade individual. "Foi pesado, porque não tem com quem dividir. Se der errado, a culpa é sua, se der certo, também. Ano que vem subo uma categoria", comemora.

Participação

No balanço deste ano, o circuito contou com a presença de oito outros estados, fora a participação cearense. Houve representantes de boxes do Paraná, Tocantins, Rio Grande do Norte, Maranhão e Piauí, de Pernambuco e São Paulo e da Paraíba. De acordo com Cleber, 70% dos inscritos, ao longo de todo o ano, competiram em todas as edições.

Foi o caso da atleta Gláucia Lins, de 28 anos. Mesmo sendo de Mossoró, município do Rio Grande do Norte localizado a quase 240 Km de Fortaleza, ela participou das quatro etapas do circuito. "Foi cansativo vir em todas as etapas, a gente tinha que voltar no domingo à noite para casa, mas quando a gente ama não pensa nisso", ressalta.

Ela treina há dois anos e este foi o primeiro evento, assim como Myla, do qual participou de forma individual. "Treino de segunda a sexta, às vezes aos sábados, uma hora por dia. Resolvi participar sozinha porque quis me testar. São poucos os eventos de crossfit que tem individual em todas as categorias. Geralmente, é só no RX", destaca.

Arquibancada lotada também foi uma constante no ginásio. Da primeira à quarta edição, familiares e companheiros de boxes vibravam, ao lado da quadra, motivando os participantes a cada prova percorrida. "A galera chama de comunidade crossfiteira. Com certeza isso ajuda demais", afirma Cleber. Essa mobilização, segundo ele, motiva os novos adeptos ao Crossfit.

"Os amigos vão vendo que a pessoa está vivendo melhor, com mais saúde, com hábitos alimentares melhores e, daqui a pouco, a comunidade só aumenta. Realmente o crossfiteiro ama a atividade e faz com que os seus amigos a conheçam", destaca.

Calendário

Para a edição de 2020, o estilo do circuito continuará o mesmo. Porém, Cleber afirma que haverá mudanças no calendário do próximo ano. "Nós vamos fazer algumas modificações. Recebemos feedback de atletas e vamos aperfeiçoar o nosso estilo, para que o evento seja um sucesso maior ainda", pontua o organizador.