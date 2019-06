Circuito Ceará Games elege campeões da segunda etapa do torneio

Depois de dois dias de competição e sete provas intensas, a segunda etapa do Circuito Ceará Games premiou os campeões e campeãs de 13 diferentes categorias, individuais e em trios. A nova fase do maior torneio de Crossfit do Ceará ocorreu no município do Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza, durante este fim de semana. Quase 400 atletas entraram na arena para as disputas, e cerca de 800 visitantes passaram pelo evento, conforme a organização.

Para quem não está familiarizado com as competições de Crossfit, explicamos: as provas costumam ser "amraps" ou "for time". No primeiro caso, os atletas precisam realizar o máximo de repetições de alguns movimentos em determinado período de tempo (geralmente curto, para valorizar a potência explosiva). No segundo caso, devem executar um número de repetições pré-definidas, mas no menor intervalo de tempo possível.

Independentemente do formato, os competidores saem banhados de suor, com a respiração ofegante e as pernas bambas. Para se darem bem, os atletas do Ceará Games recorreram a bênçãos, a suplementos pré-treino e até a pedidos de música ao DJ. Um estudo publicado no International Journal of Physiology, Pathophysiology and Pharmacology (IJPPP), em 2017, concluiu que música é capaz de aumentar a duração do exercício para ambos os sexos e, portanto, incrementa a resistência.

Experiências

A pressão também ajuda: a cabeleireira Kamylla Menezes descobriu, em sua primeira competição, que consegue pegar pesos que não treina no dia a dia. "Agora, quero buscar ser melhor", projeta. Essa lição, a doméstica Ana Carla Duarte também aprendeu. Ela viajou de Mossoró a Fortaleza numa caravana de 2h30 de duração. "O que faz a gente vir é a paixão que a gente acaba adquirindo pelo esporte. E o vício", confessa entre risos.

Na categoria scaled (iniciante) individual, os grandes campeões foram Rafael Coelho (Crossfit Mufasa) e Thamyres D'ávila (Box Trindade). Em trios, venceram os times da Babu Aldeota, no masculino, e Galpão Cross94, no feminino.

Entre os atletas intermediários, se deram melhor Orion Alves (Crossfit Excalibur) e Jane Ely Castro (Crossfit Dragão do Mar), pelo individual, e equipes da Babu Aldeota (masculino), e da Dragão do Mar (feminino), por times. Cleyton David (Crossfit Caçadores) e Nathalye Carneiro (VDC Team) conquistaram o pódio na categoria Master, para atletas acima de 35 anos.

Já na categoria RX (avançado), venceram Saulo Antunes (Porão Crossfit), Isabelle Gois (Box Santa/Mossoró), e a equipe masculina da Crossfit Dragão do Mar. Felipe Aragão, integrante do trio vencedor, destaca que o diferencial para o bom resultado é "o material humano". "Temos muita gente boa treinando junto todo dia. Estrutura e material todo mundo tem, mas se você não tem um companheiro de equipe que te empurre, você fica sem referência", revela.

Segundo o organizador do evento, Magno Lira, a terceira etapa do Ceará Games ocorrerá nos dias 7 e 8 de setembro. O Circuito tem promoção do Sistema Verdes Mares e apoio da Prefeitura de Fortaleza.

Além da competição por troféus e prêmios em dinheiro, atletas aproveitam oportunidades para compartilhar aprendizados e observar pontos da performance que podem ser melhorados no dia a dia

A competição teve 376 atletas inscritos. Desse total, mais de 100 vieram de cidades como São Luís e Mossoró

Foto: fabiane de paula