Circuito Ceará Games 2019 de crossfit chega à sua etapa final

Um dos esportes que mais cresce mundialmente é o crossfit. Apesar de ser uma modalidade que exige muito do condicionamento físico, a prática se consolidou como alternativa para quem busca saúde e deseja entrar em forma.

Como o Ceará hoje é destaque na região Nordeste, com 36 afiliados oficiais e outras dezenas de boxes de cross training, nada mais justo do que um evento grandioso como o Circuito Ceará Games 2019.

Após a primeira edição, em julho de 2018, o Ceará Games cresceu. Deixou de ser em uma única etapa (Open War) e agora é disputado em circuito, que se encerra neste fim de semana, nos dias 15 e 16 de novembro, com a última das quatro etapas. A etapa final, que promete ser a mais acirrada, contará com cerca de 250 atletas, quando serão escolhidos o homem e a mulher mais bem condicionados do Estado. As disputas ocorrem na Faece Fafor (Rua Caetano Ximenes Aragão, 110), com início às 8 horas. A última prova do dia será às 18h15.

O circuito realizou a somatória dos pontos dos atletas no decorrer das quatro etapas anteriores do torneio. Ao fim, quem tiver os melhores resultados receberá o título de campeão de cada categoria, além do box que obtiver a maior pontuação acumulada.

A competição disponibiliza provas nas categorias Individual Masculino e Feminino (Scaled, Intermediário, RX e Teen) e Master (homens com mais de 40 anos e mulheres acima de 35). Há também a modalidade em trios, que integra equipes formadas por ambos os sexos.

Estão em jogo mais de R$ 60 mil em premiações, sendo R$ 50 mil para os participantes que formarem os pódios de todas as etapas e R$ 10 mil para o box/academia que obtiver, na somatória do evento, a maior pontuação conquistada.

Segundo Magno Lira, organizador do Circuito Ceará Games, a etapa final da competição é marcante por definir os atletas mais condicionados do Estado. "O diferencial do Ceará Games é que vamos ranquear os atletas no fim do circuito, um feito inédito. Vamos escolher o atleta e os boxes mais bem condicionados do crossfit no Ceará".

Para 2020

Após o sucesso da edição deste ano, uma ótima notícia: o circuito também está confirmado para 2020. A organização já divulgou que as quatro etapas ocorrerão nos meses de março, junho, setembro e novembro do ano que vem.

Atualmente, o Estado do Ceará soma 36 boxes oficiais, fora os não-oficiais que não pagam por utilizar a marca, mas que trabalham com a mesma metodologia.

No Nordeste, os cearenses possuem o maior número de boxes credenciados. No Brasil, de modo geral, possui mais de mil boxes oficiais, números que deixam o País atrás somente dos Estados Unidos, pioneiro do esporte que mais se populariza nos últimos anos.