Cidade de Guaramiranga recebe torneio de golfe em estádio

O interior do Ceará terá o seu primeiro campeonato de golfe. Será o Guaragolfe, realizado na cidade de Guaramiranga, que tem o apoio da Confraria de Golfe do Ceará. O objetivo principal é divulgar o esporte no Ceará.

Guaramiranga é o menor município do Ceará em área territorial (59,4 km²), com aproximadamente cinco mil habitantes, distante 107 km de Fortaleza.

As inscrições para o Guaragolfe foram limitadas a 24 atletas. Com isso, será possível uma saída simultânea de quatro golfistas por buraco.

O torneio é marcado pelo pioneirismo. Destaque para o fato de que a disputa será realizada no gramado do estádio da cidade. As adaptações foram feitas pelo golfista e coordenador geral do evento, Jaap Thoen.

Foram previstos seis greens e seis tees. O torneio será realizado em três voltas, totalizando 18 buracos. As distâncias entre tees e buracos variam entre o menor com 56 jardas e o maior com 81 jardas.

Neste sábado, serão realizadas as três etapas do Guaragolfe e torneio de Boccia entre os participantes presentes.

À noite, será realizada a entrega da premiação do campeonato, o evento de encerramento, além de um churrasco de confraternizacão.