Charles Leclerc supera Hamilton na Áustria e fatura a 2ª pole na F-1

Depois de liderar duas das três sessões livres, o monegasco Charles Leclerc confirmou a boa performance na Áustria e conquistou ontem a pole position para a corrida no circuito de Bull Ring, em Spielberg. Em um fim de semana pouco comum nesta temporada da Fórmula 1, o piloto da Ferrari anotou o tempo de 1min03s003 e bateu o inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, que ficou em segundo, mas depois foi punido com a perda de três posições e largará apenas em quinto.

"Foi um prazer guiar o carro no limite. Estou muito feliz por conquistar a pole para a Ferrari. Amanhã (hoje, domingo) a corrida vai ser difícil fisicamente e também para o carro", disse Leclerc, após conquistar a segunda pole de sua carreira na categoria na qual busca seu primeiro triunfo. A outra pole foi no Bahrein.

Vai ser dessa vez?

Leclerc é a grande esperança da Ferrari em busca da primeira vitória no ano. A Mercedes é soberana em 2019 e está muito à frente da escuderia italiana, de modo que a equipe alemã venceu todas as oito provas disputadas até aqui - Hamilton conquistou seis triunfos e o finlandês Valtteri Bottas, dois.

Líder do Mundial de Pilotos com grande vantagem - tem 187 pontos, contra 151 do vice-líder Bottas - Hamilton ficou 0s259 atrás de Leclerc. O próprio pentacampeão mundial admitiu que não conseguiu acompanhar o rival da Ferrari em praticamente todo o fim de semana, mas prometeu uma briga intensa na corrida, mesmo largando da quinta colocação.

"Grato pelo esforço da equipe hoje (sábado), embora para nós não tenha sido um dia perfeito, mas nós ganhamos e perdemos juntos. Amanhã (domingo) é um novo dia e uma chance para nós nos levantarmos juntos", projetou o piloto.

Quem herdou a segunda colocação do grid de largada foi o holandês Max Verstappen, da Red Bull. A segunda final agora é composta por Bottas, pole nas últimas duas corridas na Áustria, e o inglês Lando Norris, da McLaren.

Kevin Magnussen, da Haas, largaria em quinto, mas foi punido devido à troca de câmbio e caiu para o 10º lugar. Com as punições ao dinamarquês e a Hamilton, o sexto colocado é o finlandês Kimi Raikkonen, da Alfa Romeo, que também colocou o italiano Antonio Giovinazzi no sétimo posto, à frente do francês Pierre Gasly, da Red Bull.

Vettel prejudicado

O nono lugar e o drama da sessão classificatória ficaram com Sebastian Vettel. O piloto alemão da Ferrari foi prejudicado por problemas com a pressão da água do motor e, por isso, nem foi à pista no Q3. Ele largaria em 10.º, mas subiu um posto por conta da punição a Magnussen.

"O carro estava quebrado, então não deu para ligar e perdemos parte do Q2 e o Q3 inteiro. Decidimos que precisávamos trocar peças, mas não deu tempo. O pessoal fez tudo que era possível, mas não deu. É muito frustrante, mas não é culpa de ninguém", declarou o alemão quatro vezes campeão mundial.

A corrida do GP da Áustria de Fórmula 1 será hoje, às 10h10 (de Brasília), com transmissão na TV Verdes Mares e no GloboEsporte.com.