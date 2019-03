Chance para Marlon Moraes

Quando tudo parecia duvidoso e cercado por uma nuvem pesada na divisão dos galos do UFC, eis que um fato inusitado muda toda a história da categoria e coloca o brasileiro Marlon Moraes (foto) na linha de frente pela disputa do cinturão.

Tudo porque o doping do então campeão TJ Dillashaw e sua consequente desistência do título, já anunciada pelo próprio lutador americano, fez surgir um novo combate, entre Moraes e Henry Cejudo, campeão dos moscas (divisão que deve acabar em breve).

Como Marlon Moraes venceu Raphael Assunção na luta principal do UFC Fortaleza, no início de fevereiro deste ano, e Cejudo está sem adversário, já que a revanche com TJ Dillashaw caiu (o americano irá tentar provar sua inocência através das contraprovas dos exames), o Ultimate deve mesmo casar Cejudo vs Moraes até a metade deste ano, no máximo, já que a categoria tem que ser movimentada.

Porém, vamos à realidade dos fatos: Marlon vai encarar um adversário bem mais duro e apto do que Dillashaw, que foi duramente castigado pela loucura que fez antes de ser nocauteado por Cejudo. Refiro-me ao processo brutal de corte de peso, em que o "cobra kai" ficou mais parecido com um zumbi, ou cadáver ambulante, como queiram.

Cejudo é wrestler nato, campeão olímpico, e apesar do tamanho (menor), tem mais massa muscular e velocidade, que são componentes que podem dificultar a vida do brasileiro no cage. Por outro lado, "Magic" já mostrou que tem recursos imprevisíveis no octógono. Além disso, o brasileiro tem estilo mais agressivo e não costuma dar espaço para seus adversários trabalharem a distância, o que lhe favorece no início dos combates.

Ou seja, pode estar encaminhado o título de mais um lutador brasileiro no UFC já para o primeiro semestre de 2019. Quem sabe poderemos ter a dupla brasileira Jessica Andrade (luta no UFC Rio 10 com Rose Namajunas) e Marlon Moraes como novos campeões do Ultimate.

Preocupante

O UFC Rio 10, que está marcado para o próximo dia 11 de maio, pode ter uma baixa considerável. Internado na última quarta-feira (20) em decorrência de uma infecção bacteriana, o ex-campeão dos penas, José Aldo, segue em tratamento e a luta com o inglês Alex Volkanovski pode ser cancelada.

Aldo sofreu a infecção em decorrência de um corte na pele e foi encaminhado para o hospital. O manauara só reagiu aos medicamentos (antibióticos), depois de 24 horas e possivelmente vai precisar de uma liberação médica para voltar aos treinos.

Isso, no entanto, pode comprometer seu camp para o duelo contra Volkanovski, o que seria um prejuízo também para o lutador brasileiro, que poderia encerrar a carreira com o cinturão.