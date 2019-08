Centroavante Edson Cariús está há cinco jogos sem marcar gol

Ele se tornou uma referência no time do Ferroviário quando se trata de gols, de buscar vitórias, de mostrar a cara vencedora da equipe. Essa característica de chamar a responsabilidade para si é um fardo que o centroavante Edson Cariús gosta de carregar nos ombros, mas nos últimos jogos, a missão tem sido um tanto ingrata, na dura disputa da Série C do Brasileiro.

Cariús ainda é um dos artilheiros da Série C de 2019, junto com Negueba, do Globo, e Pipico, do Santa Cruz, os três com sete gols, mas ele não balança as redes há cinco jogos.

O atacante passou em branco nos jogos contra Confiança, Botafogo/PB, Náutico, Globo e Sampaio Corrêa. Nesses, o Ferrão conseguiu só um empate, o que mostra que o time depende muito dos seus gols.

A última vez em que Cariús deixou sua marca nas metas adversárias foi no dia 15 de junho, na vitória por 2 a 1 sobre o Imperatriz. De lá para cá, já se vão quase 50 dias sem que ele consiga reencontrar o caminho do gol.

Reflexos

Sem os gols do seu principal artilheiro, o Ferroviário padece em alguns jogos, embora haja outros fatores envolvidos. Os reflexos disso estão na tabela da competição, na qual o Ferroviário vem de três derrotas seguidas: 1 a 0 para o Náutico, 2 a 0 para o Globo, e 1 a 0 para o Sampaio Corrêa.

Na próxima segunda-feira (5), o Ferroviário recebe o ABC, às 20 horas, na Arena Castelão, pela 15ª rodada, e será uma oportunidade de Cariús voltar a fazer gols. No confronto anterior entre as duas equipes, ele marcou três.

"Eu sou um jogador que me cobro bastante, mesmo até quando estou fazendo gols. Eu me cobro muito no dia a dia. É uma sequência de cinco jogos sem marcar e isso me incomoda bastante. Sabemos o que é o futebol e isso é uma coisa quase que normal, pois às vezes acontece de fazer gols seguidos", disse Cariús.

