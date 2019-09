Ceni volta ao Pici e tem reencontro com ex-companheiros

A tarde de ontem foi de reencontros marcantes no Pici. Pouco mais de um mês após deixar o comando do Fortaleza para acertar com o Cruzeiro, o técnico Rogério Ceni, considerado o mais vitorioso da história do clube, voltou ao estádio Alcides Santos para conduzir treino de apronto da Raposa visando o duelo desta quarta-feira, com o Ceará, às 19h30min, no Castelão, e reencontrou os tricolores pela primeira vez.

Ceni pôde ver de perto as reformas realizadas a seu pedido, que seguem a todo vapor, incluindo a construção da nova academia do clube. Além disso, reencontrou funcionários e toda a delegação do Fortaleza que se preparava para embarcar para o duelo de amanhã, contra o Athletico-PR. Jogadores e membros da comissão técnica do Leão conversaram durante um bom tempo com o ex-comandante.

Marcelo Paz, presidente do Tricolor, e Sérgio Papellin, executivo de futebol do clube, aproveitaram para bater um papo com Ceni.

O auxiliar do treinador, o francês Charles Hembert, além do preparador físico, Danilo Augusto, que estiveram no Fortaleza durante todo o período de Ceni, também estiveram presentes.

Com o Cruzeiro na zona de rebaixamento e sem ter vencido nenhuma partida fora de casa, Ceni vive momento conturbado desde que chegou ao clube. Ele comandou o time em seis jogos no Brasileirão, com duas vitórias, um empate e três derrotas, justamente nas partidas mais recentes.

Ele se prepara para enfrentar um velho conhecido, o Ceará, com a missão de apagar a imagem que teve na última vez que enfrentou o Alvinegro de Porangabuçu.

A última partida de Ceni como técnico do Fortaleza foi justamente contra o maior rival, no Clássico-Rei, disputado no dia 3 de agosto. O Vovô de Enderson Moreira acabou levando a melhor e venceu por 2 a 1, com gols de Thiago Galhardo e Felippe Cardoso. O volante Juninho, de pênalti, descontou para o Tricolor.