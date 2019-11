Ceni elogia parceria de Osvaldo e Edinho, autores dos gols da vitória

A vitória contra o Santos, por 2 a 1, na Arena Castelão, na última quinta-feira, selou matematicamente a permanência do Fortaleza na Série A, com três rodadas de antecedência, e teve a marca de dois atletas identificados com o Leão: Edinho e Osvaldo, autores dos gols.

Edinho abriu o placar com um belo gol de falta no início do 2º tempo, e Osvaldo fez o gol da vitória, aos 19 minutos. Osvaldo é titular absoluto do Leão na temporada, com 43 jogos no ano, sendo 29 na Série A, com cinco gols marcados na elite deste ano.

Edinho é uma peça importante, mas tem sido opção de Rogério Ceni na maioria das partidas - foi titular em 17 vezes na Série A, e uma das novidades para o jogo com o Santos, no lugar do também veloz André Luis.

Para o duelo com o time paulista, Ceni imaginou uma formação de Jorge Sampaoli que não se confirmou, mas Edinho foi determinante para a vitória tricolor, com extrema velocidade ao lado de Osvaldo.

"Apostei no Edinho, pois o Luan poderia ser escalado pela esquerda. Com grande capacidade técnica e velocidade, o Edinho foi bem e um dos caminhos para a vitória, com a velocidade dele e do Osvaldo".

Em seguida, o treinador leonino elogiou a dupla, identificada com o Fortaleza. "Ambos têm identificação com o Fortaleza. Estou contente com ambos, jogadores oscilaram durante a Série A, com o Edinho atuando menos, o Osvaldo, um pouco mais. Eles jogaram muito pelo clube em outras divisões e agora estão se destacando na Série A".

Falta

Exímio cobrador de faltas como goleiro do São Paulo, Rogério Ceni elogiou a cobrança de Edinho, sem chance para Everson. "A falta foi muito bem batida, na velocidade certa. Foi uma cobrança perfeita. Dificilmente um goleiro defenderia aquela bola".